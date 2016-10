Iceta avisa que si PSOE se abstiene se puede pasar del "sorpasso" al "repaso"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado hoy de que si el PSOE permite un gobierno del PP pasaría del "sorpasso" al "repaso" en unas futuras elecciones, por lo que los socialistas catalanes mantienen su `no` a Rajoy, más aún con un caso Gürtel frente al que una abstención sería "como ponerse a silbar".

En declaraciones a Telecinco, Iceta ha insistido en que una abstención socialista a una investidura de Mariano Rajoy resultaría del todo "incomprensible" para muchos ciudadanos y se correría el riesgo de pasar del "sorpasso" a un "repaso" de Podemos.

Por ello, ha argumentado, es preferible que el PSOE vote ahora en contra, se vaya a terceras elecciones y los socialistas asuman que deben quedar "claramente en la oposición" pero manteniendo sus principios, puesto que con una abstención "se quedará en tierra de nadie y ahí hace mucho frío".

"Nosotros (el PSC) votaremos que no. No es que rompamos la disciplina, es que mantendremos la coherencia. Pero en todo caso no me creo que el PSOE cambie su posición. Frente al caso Gürtel, se me hace muy difícil que el PSOE se abstenga, que sería como ponerse a silbar", ha dicho también en declaraciones a RNE.

El dirigente ha ironizado con que en realidad es él quien está "defendiendo la posición del PSOE", ya que "en el último comité federal no escuché ni una voz a favor de la abstención. La última vez que se habló de esto, se abogaba unánimemente por el `no`".

Pero ha avisado de que si la decisión de la gestora es "cambiar de posición sin consultar a la militancia", el PSC consultará entonces a su Consejo Nacional, pero ha confiado en que la militancia de su partido está mayoritariamente en el `no`.

Y ha recordado al PSOE que una eventual "abstención técnica" podría "evitar algunos efectos orgánicos, pero no el problema de fondo", ya que "el PSOE aparecerá como el partido que ha permitido un Gobierno del PP y eso limitará sus posibilidades de hacer oposición. No se podrá quitar de encima esa imagen".

Por otro lado, en el último día de campaña de las primarias del PSC en las que se enfrenta a su número dos, Núria Parlon, Iceta ha exhibido su "solvencia, experiencia y liderazgo contrastado en tiempos de dificultad", más aún en una situación política en Cataluña que "no aconseja cambiar de rumbo ni de liderazgo".

Y ha considerado que, gane quien gane, la postura respecto a la crisis del PSOE "puede afectar poco": "Núria y yo estamos muy de acuerdo en lo que el PSOE y el PSC debe hacer y no habrá diferencia. Pero tendremos que lidiar con ese tema, hablar con los compañeros del PSOE y hacer que nuestra posición sea entendida y respetada".