Un hombre mata a su expareja en el Parque Europa de Burgos

La mujer asesinada anoche en Burgos sufría violencia psicológica de su exmarido y autor confeso del crimen, había tenido una separación traumática y estaban citados en el juzgado porque su hija, de 17 años, había solicitado renunciar a las visitas paternas, según el director del diario donde trabajaba la víctima.



De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado en un comunicado que el juzgado de Familia de Burgos tenía señalada para hoy una vista para modificar el régimen de visitas de la hija que tenían en común la mujer asesinada en Burgos la pasada medianoche y su exmarido y presunto asesino.



El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos ha confirmado también que no existían denuncias previas de malos tratos.



El director de El Correo de Burgos-El Mundo, Ricardo García Ureta, medio en el que trabajaba la mujer asesinada, Yolanda Pascual, ha declarado que sus compañeros del periódico no se explican cómo ha podido terminar así una situación de "violencia psicológica".



La propia Yolanda les había hablado de esa situación de "violencia psicológica" que la había llevado a separarse de su esposo hace cuatro años, ha manifestado el director del periódico a los periodistas, tras participar este mediodía en un acto de condena por este crimen machista convocado por el Ayuntamiento de Burgos.



Según ha explicado García Ureta, "ella nunca denunció maltrato, porque no era ese maltrato físico tan visible, sino un maltrato más silencioso y menos evidente".



Ha sostenido que parecía que la tensión en la pareja se había relajado últimamente, aunque "seguía preocupada y tirando adelante por su hija".



García Ureta ha contado que, cada vez que llegaba a la redacción del periódico una noticia de violencia de género, Yolanda decía que cualquier día le pasaría a ella.



El director del periódico ha sido uno de los asistentes a la concentración silenciosa de un centenar de personas en la plaza Mayor de Burgos, en la que estaban, entre otros, el alcalde, Javier Lacalle, al frente de buena parte de la corporación local; y el secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.



Esta tarde, compañeros de la víctima de las ediciones de El Mundo en Burgos, Soria y Castilla y León se concentrarán a las puertas de sus sedes.



El crimen machista ha sido condenado por la mayoría de partidos políticos de la Comunidad -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-, que han transmitido su apoyo a la familia de la fallecida y a sus compañeros de El Mundo-El Correo de Burgos.



La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha abierto hoy la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno con repulsa y condena por ese nuevo crimen machista y ha hecho un llamamiento a la sociedad para "cerrar filas" y actuar "como una piña cerrada" contra esa lacra.



Desde el PSOE, Tudanca ha insistido, en la misma línea, en que sólo se puede terminar con esa lacra con "la implicación" y "unidad de todos" y un "mayor compromiso de las administraciones públicas", ante un problema que ha admitido que parece que "somos incapaces de atajar como sociedad".



El exmarido, I. G. G., fue detenido como supuesto autor de la muerte de Yolanda Pascual en el mismo lugar de los hechos, un garaje comunitario del Parque de Europa de Burgos, y pasará a disposición judicial una vez concluya la investigación policial.



El Juzgado tomará declaración entonces al detenido y decidirá sobre su situación personal, según las mismas fuentes.