Guardiola: "Votaremos aunque el Estado no quiera"

Las principales entidades soberanistas han organizado hoy un acto multitudinario en Barcelona, en el que el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha leído un manifiesto en defensa del referéndum para el 1 de octubre en el que se advierte: "Votaremos aunque el Estado español no lo quiera".



Unas 30.000 personas han respondido a la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), organizadoras del acto con el lema "Referéndum es democracia", que ha sido la primera demostración de fuerza del soberanismo después de que este viernes el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunciara su intención de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña para el 1 de octubre.



Puigdemont ha sido uno de los asistentes al acto, junto a otras autoridades del mundo soberanista como el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, otros consellers como Neus Munté, Raül Romeva o Josep Rull, así como diputados de Junts pel Sí y la CUP, aunque el protagonismo estaba reservado a las entidades civiles.



Los organizadores del acto habían encargado la lectura del manifiesto, en catalán, castellano e inglés, a Josep Guardiola, que ha intervenido en el escenario instalado frente al Monumento de las Cuatro Columnas de Puig i Cadafalch, en Montjuïc.



"Hoy estamos aquí para dejar bien claro que el próximo 1 de octubre votaremos en un referéndum para decidir nuestro futuro. Votaremos aunque el Estado español no lo quiera", ha arrancado el manifiesto leído por Guardiola.



El texto ha hecho hincapié en que la respuesta del Estado a la petición del referéndum "siempre ha sido que no", por lo que no hay "ninguna otra salida, la única respuesta posible es votar", y en este camino hacia el 1 de octubre el Govern "no estará solo" sino que "todos y cada uno de nosotros estaremos a su lado".



El Estado "ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI", ha dicho Guardiola.



Por ello, ha añadido, "pedimos a la comunidad internacional que nos ayude, apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a estar a nuestro lado en la defensa de los derechos hoy amenazados en Cataluña" y a "hacer frente a los abusos de un Estado autoritario".



"Ahora que la voz de la democracia quiere ser secuestrada, más que nunca acudiremos a las urnas y defenderemos con todas nuestras fuerzas la democracia y a nuestros representantes. Estamos comprometidos. No fallaremos", ha concluido Guardiola, entre gritos de "Independencia", "Votaremos" y "1-O, no tengo miedo".



Tanto el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, han hecho un llamamiento al mundo soberanista a "no tener miedo", a "no desfallecer" y a movilizarse en los próximos meses en defensa del referéndum en Cataluña.



Ambos han lanzado una advertencia al Estado ante las posibles medidas que tome para impedir el referéndum: "No tenéis suficientes cárceles para encerrar a todo el pueblo de Cataluña".



Sánchez ha emplazado al Govern a no echarse atrás y a "no negociar retirar las urnas" -"Sed fuertes, aguantad", ha exclamado-, mientras que Cuixart ha proclamado que "en Cataluña nunca más habrá elecciones autonómicas".



Por su parte, la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha asegurado que los alcaldes que forman parte de su asociación estarán "al lado del Govern" para prestar su apoyo institucional y logístico para la organización del referéndum.



Antes de iniciarse el acto, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha declarado a los periodistas que "una vez más se pone de manifiesto la extraordinaria fuerza que tiene el movimiento en favor del referéndum como herramienta democrática para decidir" el futuro político de Cataluña.



"No hay plan B porque el plan A se llama referéndum, el plan B se llama referéndum y el plan C se llama referéndum", ha recalcado Munté, para despejar dudas sobre las intenciones del Govern pese a la negativa del Estado a autorizar la cita del 1 de octubre.