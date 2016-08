Los grupos reprocharon a Rajoy su discurso "fracasado"

Los grupos de la oposición han cargado contra el discurso de investidura de Mariano Rajoy, que han calificado de "burocrático", "fracasado" e incluso "chantajista", un discurso que ni siquiera ha aplaudido Ciudadanos, sorprendido de que no haya pedido la abstención a los socialistas.

Antonio Hernando, el portavoz del PSOE, ha dejado claro que Rajoy, con su discurso "burócrata", de "político cansado" y con un proyecto "agotado", no les ha dado "ninguna razón" para que los socialistas le apoyen ni hoy ni el viernes. "Su intervención ha sido cualquier cosa menos la de un candidato con ganas, ambición de futuro y ganas de cambiar España y de dar soluciones", ha criticado Hernando.

Críticas recibió también desde Ciudadanos, pese al acuerdo político firmado con el PP para darle el "sí" a Rajoy, por no haber hecho siquiera "una sola referencia" al PSOE para pedirle que se abstenga en la votación, ha lamentado el portavoz del grupo, Juan Carlos Girauta. Ni un solo aplauso ha salido de las filas de la bancada naranja a la intervención de Rajoy, a quien Girauta ha advertido de que el apoyo de su formación, si es que finalmente hay gobierno, estará "estrictamente" vinculado al cumplimiento de las 150 medidas recogidas en el pacto.

Todos los portavoces de Unidos Podemos y sus confluencias han coincidido en arremeter contra el "chantaje" que ha planteado Rajoy a toda la oposición al defender que no hay otra alternativa a un Gobierno del PP salvo unas terceras elecciones. Es algo en lo que ha incidido Íñigo Errejón, que ha tildado el discurso de "mediocre" y "soporífero", sin intención de "convencer a nadie".

Al igual que los dirigentes de Podemos, el líder de IU, Alberto Garzón, espera que el Partido Socialista no se rinda ante el intento de "extorsión" de Rajoy y mantenga su voto en contra, emplazándole, además, a que no desaproveche la oportunidad de explorar otras opciones de gobierno.

Resultó chocante el tono irritado de Aitor Esteban, portavoz del PNV, que incluso dijo sentirse "cabreado" con las palabras del aspirante popular por haberse "pasado de frenada" con la unidad de España. "Por si tenía pocos frentes abiertos, ya tiene otro", le ha avisado Esteban, muy en sintonía con el análisis de los nacionalistas catalanes al subrayar, como ha hecho el portavoz del PDP, Francesc Homs, que el discurso de Rajoy es el de "un perdedor", el de alguien al que "se le está escapando Cataluña". Para Joan Tardá, de ERC, PP y C's están buscando en Cataluña un "enemigo interior".n