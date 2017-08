El Govern trata de salvar su ley de ruptura con un recurso

El Govern acordó personarse ante el Tribunal Constitucional (TC) para defenderse de la "indecencia" que, a su juicio, supone el recurso promovido por el Gobierno contra el reglamento del Parlament, mientras que la CUP abrió la puerta a "desobedecer" al alto tribunal. En su última reunión antes del parón veraniego, el Govern analizó la decisión del TC de admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo del PP y suspender así la reforma del reglamento del Parlament, impulsada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP para permitir la aprobación exprés de la ley del referéndum.

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, destacó que el procedimiento de lectura única lo tienen otros parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados, por lo que el recurso del Gobierno del Estado "hace saltar por los aires eso de que todos somos iguales ante la ley" y deja entrever una "persecución preventiva e ideológica".

Turull acusó al Constitucional de ser el "brazo ejecutor" del Gobierno central e ironizó con que "podría tener su sede perfectamente en la Moncloa o compartir el Consejo de Ministros". El Govern, que no tiene previsto volver a reunirse hasta el 29 de agosto, acordó personarse en el proceso con un recurso de súplica contra la providencia del lunes del TC, para pedir que se levante la suspensión y, si no fuera estimada dicha pretensión, formularía las alegaciones pertinentes en defensa de la constitucionalidad del nuevo reglamento del Parlament.

fórmulas alternativas

Turull subrayó que existen "muchas fórmulas" para aprobar la proposición de ley para dar cobertura al referéndum del 1 de octubre sin necesidad de que el Govern la convierta en proyecto de ley, que sí podría ser aprobado en lectura única, aunque subrayó: "No se puede descartar nada".

Por su parte, el portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, acusó al TC de "juzgar intenciones" al suspender la reforma, aunque ve "otras vías" para celebrar un referéndum el 1 de octubre.

También la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, aseguró que hay "otras" fórmulas para poder aprobar la ley del referéndum, como la apelación al artículo 81.3 del reglamento vigente del Parlament. "Nos gusta mucho más el hecho de desobedecer", subrayó Boya, que añadió: "No reconocemos este derecho español que se aplica de una forma muy interesada y muy aleatoria".

Un nuevo paso por parte del Govern catalán que hizo que el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, pidiera a Puigdemont, que no se haga la "víctima" cuando lo que está haciendo el Gobierno central es responder "democráticamente".

Zoido: "Los radicales no van a decidir el futuro de Cataluña"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el Gobierno "va a seguir con la misma actitud de no permitir que los radicales decidan el futuro de los catalanes con una ilegalidad tras otra con tal de cumplir sus delirios". En una rueda de prensa, Zoido dijo que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "pretende aprobar normas y decidir el futuro de los catalanes sin contar con el resto de fuerzas políticas, o sea sin contar con los catalanes".

El Gobierno, insistió el ministro, "quiere poner freno a la deriva autoritaria de quien no quiere que le contradigan y avasalla los derechos de la oposición". Añadió que el Ejecutivo "va a seguir haciendo lo que viene haciendo durante los últimos años, que es defender a todos los catalanes, mientras Puigdemont sólo defiende a quienes secundan sus planes radicales cada vez más alejados de la realidad de la sociedad".

En el caso de los socialistas, la diputada del PSC Alicia Romero avanzó que su partido emprenderá "acciones pertinentes" si Junts pel Sí y la CUP usan la vía de la lectura única para tramitar la ley del referéndum, después de la sentencia del Constitucional.

En declaraciones a los periodistas en el Parlament, Romero afirmó que los socialistas catalanes no están "ni satisfechos ni no satisfechos" con la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional sobre la reforma del reglamento del Parlament, una decisión que la diputada socialista subrayó que es "preventiva", ya que el tribunal aún debe entrar en el fondo de la cuestión.