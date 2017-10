El Gobierno todavía espera evitar el 155 si Puigdemont convoca elecciones

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría evitar las medidas del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución si convocara elecciones anticipadas en Cataluña sin realizar una declaración unilateral de independencia. La opción de una convocatoria de elecciones, según fuentes del Gobierno español, podría ser válida para la vuelta de la Generalitat a la legalidad, pero subrayan que dependería de cómo se hiciera.

En ese sentido, distinguen entre anunciar elecciones autonómicas anticipadas sin más o que fueran aparejadas a la confirmación de que se declaró la independencia. Puigdemont tiene de plazo hasta las 10:00 horas de hoy para responder al requerimiento del Gobierno de si declaró o no la independencia, y si no contesta, lo hace de forma ambigua o certifica que declaró esa independencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propondría las medidas que tendría que aprobar el Senado en desarrollo del 155.

No obstante, el presidente de la Generalitat tendría un tiempo añadido para evitar la puesta en marcha de esas medidas si, por ejemplo convocara las elecciones antes de que el pleno del Senado, que es el que constitucionalmente debe avalarlas, diera luz verde a las mismas. Se baraja que el trámite necesario para esa aprobación en la Cámara Alta podría culminar a finales de la próxima semana.

Como no hay una ley electoral catalana propia, la convocatoria de comicios autonómicos catalanes se rige por Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), por lo que tendría que cumplir con las normas fijadas en ella. Si Puigdemont decidiera convocarlas, en aplicación de los plazos de la Loreg y si quiere que sean este año y antes de las fechas navideñas, tendría que hacerlo como máximo el miércoles de la semana que viene, 25 de octubre, porque son necesarios 54 días desde que se convocan hasta que se celebran. Si eso ocurriera, los comicios en Cataluña se celebrarían el 17 de diciembre.

En todo caso, el Gobierno sigue ultimando las medidas derivadas del 155 de la Constitución, así como los plazos para aplicarlas, con los diversos partidos, principalmente con el PSOE y Ciudadanos. Se trata de tenerlas preparadas si Puigdemont no atiende de forma satisfactoria el requerimiento del Gobierno, aunque Rajoy podría optar por convocar hoy una reunión del Consejo de Ministros para aprobarlas y enviarlas al Senado o podría esperar unos días.

RESTAURAR LA LEGALIDAD

La solución electoral está avalada también desde el PSOE. El secretario general socilista, Pedro Sánchez, aseguró en Bruselas que si el Govern de la Generalitat convocase unas elecciones anticipadas en Cataluña evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. "Sin duda alguna", respondió Sánchez tras ser preguntado por esta posibilidad en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, dos horas antes de reunirse con el presidente de la institución Antonio Tajani, en la que también desveló que mantuvo el martes por la tarde una conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre este asunto.

El secretario general del PSOE explicó además que estas elecciones se regirían por una ley electoral española y "no tendría más cabida que acogerse a esa legislación", al ser preguntado por si ocurriría lo mismo si las elecciones convocadas por el presidente de la Generalitat fuese constituyentes. "Creo que la legislatura en Cataluña, si alguna vez se inició, está agotada", defendió Sánchez, para después añadir que una vez que se "violentaron los derechos de una minoría parlamentaria", se suspendió la actividad parlamentaria y "no hay más hoja de ruta que la declaración unilateral de independencia", la "única vía posible" de Puigdemont es "restaurar la legalidad vigente y adelantar las elecciones".

Si Puigdemont no optara por esta opción, el líder socialista invitó al presidente del Govern al Congreso para "empezar a encauzar en términos razonables y pragmáticos" esta crisis. En cualquier caso, afirmó que el PSOE "está a favor de evitar que se aplique el 155" y de "recuperar y reconstruir el autogobierno catalán".

Rajoy hace una última llamada a la "sensatez"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo una última llamada a la "sensatez" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que responda que no declaró la independencia de Cataluña y evitar así la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A la espera de esa respuesta, el Ejecutivo ultima las medidas y los plazos para ponerlas en marcha tanto con el PSOE como con Ciudadanos, y apunta que Puigdemont podría evitarlas si, por ejemplo, convocara elecciones anticipadas sin que hubiera una declaración de independencia de por medio.

Fue en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso donde Rajoy instó al presidente de la Generalitat a que, ante la respuesta que tiene que dar, actúe con "sensatez, equilibrio" y pensando en el interés general. Lo hizo en respuesta a una pregunta del diputado del PDeCAT Jordi Xuclá, quien advirtió de que la aplicación del 155 no resolvería el problema, sería "un grave error" y el "fracaso de la política y el diálogo", y su aplicación efectiva es "más que dudosa y difícil".

Rajoy pidió a Xuclá que en su partido hagan un esfuerzo para convencer al presidente de la Generalitat de que no cree más problemas de los que ya creó porque, "si no va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en respuesta a otra pregunta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera aseguró que el Ejecutivo consultaría a PSOE y Ciudadanos antes de aplicar el 155 porque quiere contar con un amplio respaldo en el Congreso además de la mayoría absoluta que necesita en el Senado.n