El Gobierno y el PSOE no contemplan elecciones inmediatas en Cataluña si se aplica el artículo 155

La sintonía que en este punto concreto mantienen el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se aleja de las posiciones que viene defendiendo públicamente el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, más proclive a poner ya una fecha concreta a la cita con las urnas para visualizar que el 155 tiene un horizonte de salida democrática.



En cualquier caso, Rajoy y Rivera se reunirán a las 16.00 horas en el Palacio de la Moncloa para hablar de los detalles sobre cómo se va a ejecutar ese precepto, que no se ha aplicado nunca en la democracia española. El presidente del Gobierno ya se entrevistó este martes con el líder socialista.



CON LA TESIS DE QUE PUIGDEMONT SIGUE ADELANTE



Este jueves a las 10.00 horas expira el segundo plazo del requerimiento que el Gobierno dio al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare si ha declarado o no la independencia y, en caso afirmativo, rectificar y volver a la legalidad. Si no lo hace, el Ejecutivo activará la segunda fase del 155 para impulsar medidas concretas con el objetivo de "recuperar la autonomía de Cataluña".



En las filas del Ejecutivo ven cada vez más cerca este artículo después que el Gobierno catalán haya dicho que Carles Puigdemont "no se moverá" de la oferta que realizó el pasado lunes. Eso sí, el Gobierno del PP quiere consensuar con PSOE y Cs la respuesta para "recuperar la autonomía de Cataluña", sin dejar nada a la improvisación.



En el PSOE apuestan por una aplicación limitada del 155 y enfocado en permitir al Gobierno central convocar elecciones autonómicas, pero no inmediatas sino dentro de unos meses. Fuentes gubernamentales se alinean con esta tesis, conscientes de que los independentistas buscarán "calentar" el ambiente e incrementar su victimismo y que una cita con las urnas en este momento podría hacer retroceder posiciones a los partidos constitucionalistas.



SIN PRISA PARA ACTIVAR LAS MEDIDAS DEL 155



El presidente del Gobierno prevé viajar este jueves a las 14.00 horas a Bruselas para participar en el Consejo Europeo y se espera que comparezca en el Palacio de la Moncloa antes de su marcha. Eso sí, fuentes gubernamentales ven más factible que este jueves haya una "respuesta política" y agregan que por el momento no hay fijada ninguna reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas concretas del 155.



Y es que todo apunta a que no hay prisa para poner en marcha el artículo 155, máxime cuando en Moncloa son conscientes de las divisiones que hay en el bloque independentista sobre la hoja de ruta. De hecho, la CUP presiona porque quiere que ese artículo les pille con la república catalana proclamada.



En el Gobierno admiten que si Puigdemont convoca unos comicios autonómicos se paralizaría la aplicación del 155. También el secretario general del PSOE ha reconocido abiertamente este miércoles en Bruselas que unas elecciones anticipadas en Cataluña evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



"Sin duda alguna", ha respondido Sánchez en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, dos horas antes de reunirse con el presidente de la institución Antonio Tajani. Y ante la posibilidad de que Puigdemont lo que convoque sean unas elecciones constituyentes, ha subrayado que esas elecciones en Cataluña se regirían por la ley electoral estatal (en alusión a la LOREG) y "no tendría más remedio que acogerse a esa legislación".



Es más, si hay una declaración de independencia (DIU) y una convocatoria de elecciones en Cataluña, fuentes del Ejecutivo no descartan la posibilidad de que se frene también el 155, dado que esa declaración de independencia se podría recurrir `ipso facto` al Tribunal Constitucional y los comicios autonómicos se celebrarían atendiendo a las reglas de la LOREG. Cataluña, a diferencia de lo que ocurre en el resto de autonomías, no tiene una ley electoral propia.