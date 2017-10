Gobierno y PSOE minimizan sus discrepancias por el 155

n n n El Gobierno asegura que son "mínimas" las diferencias que puede haber con el PSOE en torno a la aplicación de las medidas adoptadas para Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución y está convencido de que se mantendrá el consenso para ponerlas en marcha. A dos días de que el pleno del Senado vote esas medidas si las circunstancias no varían, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, volvió a defender en el Congreso la aplicación de las mismas.

Lo hizo poco antes de que se conociera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no acudirá al Senado para defender las alegaciones contra esas decisiones. Tras confirmarse esa ausencia, el Gobierno, por boca de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que no le sorprende porque "está claro que no quiere dialogar".

Se trata de un reproche que Rajoy lanzó también en la sesión de control al Ejecutivo del pleno del Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Joan Tardá, y en la que aseguró que el 155 es la única respuesta posible que le dejó el presidente de la Generalitat. Pero confió en que dure poco la aplicación de esas medidas y se puedan convocar cuanto antes unas elecciones autonómicas en Cataluña.

Unos comicios que, en su contestación a otra pregunta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de Ciudadanos, recalcó que sólo deben celebrarse cuando se haya restablecido la legalidad. Rajoy respondió igualmente a una cuestión formulada por la portavoz socialista, Margarita Robles, en la que ésta le pidió que "ponga orden" en su Gobierno sobre lo que va a hacer en Cataluña. Además, subrayó que los socialistas tienen claro que "si Puigdemont acepta la legalidad y el marco constitucional y convoca elecciones autonómicas, no cabe ni política ni jurídicamente la actuación del 155".n