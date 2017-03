El Gobierno prevé una recaudación histórica y una mejora en el empleo

nnn El Gobierno aprobó ayer un proyecto de presupuestos para 2017 que recoge una recaudación tributaria histórica, mejora la previsión de desempleo, aumenta el empleo público, sube la financiación a las autonomías e incrementa algunas partidas sociales, sin desviarse del objetivo de déficit.

El Gobierno fía la corrección del déficit público hasta el 3,1% del PIB a la buena evolución de la economía, que crecerá el 2,5%, el mismo ritmo al que aumentará el empleo, lo que permitirá cerrar el año con 3.780.000 desempleados, una cifra que no se veía desde finales de 2008, según las previsiones macroeconómicas. Los presupuestos cuentan con un límite de gasto de 118.337 millones de euros, 1.614 millones superior al ejecutado en 2016, si bien los datos presentados por Cristóbal Montoro no explican de dónde salen los 4.087 millones pactados con Ciudadanos en partidas sociales e inversión.

Dentro del gasto, Hacienda destaca que la financiación de las comunidades autónomas aumenta en 5.387 millones y que habrá 100 millones más para dependencia, otros 100 para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y 342 millones para la protección a la familia y la lucha contra la pobreza infantil. Además, aumentan un 7,6% los recursos para la justicia, un 1,7% las becas y programas de refuerzo escolar, un 5,5% las políticas activas de empleo y un 4,1% la I+D+i. Incluye también el préstamo que el Estado concederá a la Seguridad Social para garantizar el cobro de las pensiones, toda vez que el fondo de reserva se está agotando. Para Montoro esta operación no implicará un incremento del nivel de deuda pública del país, que -por otro lado- costará más caro financiar este año.

ingresos

Por el lado de los ingresos se espera una recaudación récord de 200.963 millones, un 7,9% más que en 2016, y en línea con los 200.676 millones que se ingresaron en 2007, antes de la crisis, si bien en la composición actual pesa más la recaudación del IVA, el IRPF y los impuestos especiales que la del impuesto de sociedades.

No hay novedades impositivas en el proyecto presupuestario, salvo la bajada del IVA al tipo reducido del 10% para los espectáculos culturales en vivo y las corridas de toros, una medida que se ampliará al cine "cuando la senda del déficit lo permita", apunta el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. El Ejecutivo renuncia por el momento a tocar la fiscalidad medioambiental y a poner en marcha el anunciado impuesto sobre las bebidas azucaradas.

Estas cuentas, según Montoro, servirán para alimentar el crecimiento económico y la creación de empleo, con especial énfasis en el gasto social, un empleo público estable y unos servicios públicos de calidad, así como con las políticas económicas necesarias para que las Administraciones Públicas puedan cumplir el déficit y en 2018 España salga del procedimiento de déficit excesivo de la UE.

Para avanzar en la estabilidad del empleo público, los presupuestos reconocen una tasa de reposición del 100%, una decisión que se enmarca en el acuerdo con los sindicatos para consolidar en tres años 250.000 plazas ocupadas por interinos.La norma también habilita a las comunidades autónomas a convocar plazas de docentes, 10.000 en el ámbito no universitario y 1.500 en el universitario.n