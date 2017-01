El Gobierno no tiene previsto reformar el copago farmacéutico aunque se estudiará el tramo de más de 18.000 €

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha afirmado que "en la agenda del Gobierno del Partido Popular no está prevista la reforma del copago farmacéutico, así como no está el incremento del copago para los pensionistas de renta de 18.000 euros", no obstante sí está dispuesta a "estudiar" una modificación el tramo de 18.000 a 100.000 euros.

"De 18.001 euros a 100.000 hay una diferencia y, por tanto, como no queremos crear barrera en el acceso a los medicamentos estoy dispuesta a estudiarlo", según ha explicado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Para ello, ha explicado que antes de cualquier cambio se pondrá en marcha un informe que será realizado por expertos del ministerio y expertos externos al ministerio, asesorados por el Consejo Asesor. No obstante, con el objetivo de mostrar un mensaje de tranquilidad a la población y, especialmente, a los pensionistas, ha advertido de que dicho informe no está aún en marcha.

"Cuando esté el informe se lo podremos en conocimiento a todos los grupos parlamentarios, y estudiaremos entre todos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer", ha añadido.

La ministra, que ha recordado que el "copago existe desde hace más de 30 años", considera que desde la pasada legislatura, cuando se reformó dicho copago, se ha establecido un sistema que "beneficia a un millón de familias", que son aquellos parados de larga duración que antes de la reforma debían pagar un 40 por ciento.

"El acuerdo de investidura del PP con Ciudadanos establece que el copago farmacéutico no sea un barrera en el acceso a los medicamentos, con especial atención a las familias monoparentales, a los miembros en situación de dependencia", ha añadido.

Finalmente, sobre este asunto, Montserrat ha aclarado que, una vez se tenga el informe, pueden ser múltiples las formar de llevarlo acabo. "Que pague más el que tiene más no quiere decir que les subas, a lo mejor quiere decir que bajamos al que tiene menos. Igual del tramo de 18.000 a otro tramo posterior lo que nos dicen los expertos es que se suba, o se baje, o se quede igual porque, a lo mejor, no hay barrera en el acceso a los medicamentos".

Mientras la ministra deja abierta la posibilidad de que finalmente no varíe ningún tramo, se muestra tajante al defender la reforma realizada en la pasada legislatura, al tiempo que mantiene este discurso ante la posibilidad de eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas que cobran menos de 18.000 euros.

Por otro lado, ha rechazado la posibilidad de exigir a las farmacéuticas que bajen el precio de los medicamentos. Al respecto, ha recordado que hace unas semanas el Gobierno y Farmaindustria han renovado el Convenio por la sostenibilidad, el acceso y la innovación.

"Su crecimiento económico va en base al crecimiento del PIB nacional y, por tanto, todo se revierte en investigación e innovación. La industria está haciendo un gran esfuerzo, conjuntamente con los profesionales y el Gobierno de España, para abaratar rebajar costes y que todo el mundo tenga acceso al medicamento", ha concluido.

FRENAR EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES

Por otro lado, la ministra de Sanidad no valora multar a los padres a modo de sanción por el consumo de alcohol por parte de sus hijos menores, sin embargo no cierra la puerta a que esta posibilidad sea estudiada en un futuro cuando fallen las medidas de sensibilización.

Al ser preguntada por posibles multas, y tras aclarar que la futura normativa para frenar el consumo de alcohol pretende ser más sensibilizadora que sancionadora, ha explicado que, si se encuentra a un menor bebiendo en la vía pública, "el padre tendrá que llevar al chaval a un curso de sensibilización; ahora bien, si después de cinco o seis veces se le requiere a un padre que lleve a su hijo al curso de sensibilización y no va, igual tenemos que plantearnos en la comisión qué hacemos".

"Es una ley que queremos que se trabaje desde la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Consumo de las Drogas donde se hagan también todas las comparecencias, que quede claro que es una ley de menores de consumo cero porque está en nuestra responsabilidad, no solo como Gobierno sino también como sociedad, cuidar y preservar lo más importante que es nuestra infancia y nuestra adolescencia", ha añadido.

El objetivo es "velar por su salud física y psíquica". Por tanto, ha añadido, "es una ley que pretende sensibilización a la sociedad y prevención". "Pretende sensibilizar a toda la sociedad y que nos concienciemos de que realmente daña la salud física y psiquiatra de los menores", ha reiterado.

Espera que la futura normativa sea recibida y aceptada por la población como lo fue la Ley antitabaco, la Ley por puntos de tráfico y la Ley contra la violencia de género. "Estas tres leyes ayudaron a sensibilizar a la sociedad", ha afirmado.