Santamaría: "Ni Puigdemont ni nadie puede pretender imponer una mediación sin volver a la legalidad"

Así se ha pronunciado en una breve comparecencia -sin preguntas-- en el Palacio de la Moncloa para valorar la sesión en el Parlamento de Cataluña, en la que Puigdemont ha solicitado suspender los efectos de la declaración de independencia si se abre una etapa de diálogo con mediadores internacionales. "UNA PERSONA QUE NO SABE DÓNDE VA"

La vicepresidenta ha criticado que Puigdemont haya llegado "tan lejos" y haya embarcado a Cataluña "en el mayor nivel de tensión" e "incertidumbre" de su historia. "El discurso que ha hecho hoy es el de una persona que no sabe donde está, a dónde va y con quien quiere ir", ha enfatizado.

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo del PP no puede aceptar que se dé "validez" a la ley del referéndum, porque está suspendida por el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha añadido que la Generalitat no puede asumir el resultado del 1 de octubre porque fue "un acto ilegal y fraudulento", sin "las más mínimas garantías".

Igualmente, Sáenz de Santamaría ha subrayado que "no es aceptable" que en el Parlamento catalán se constate "por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república". "Por tanto, ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse", ha resaltado.

Es más, la vicepresidenta del Gobierno -que ha seguido la sesión del Parlamento de Cataluña con Rajoy en el Palacio de la Moncloa-- ha manifestado que ni el presidente de la Generalitat "ni nadie" puede "pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación".

"El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad", ha espetado al presidente de la Generalitat, que esta noche ha firmado junto a Junts pel Sí y la CUP una declaración por una futura independencia.

CONTACTOS CON PSOE Y Cs

Por todo ello, ha anunciado que el jefe del Ejecutivo ha convocado este miércoles a las 9.00 horas un Consejo de Ministros extraordinario para analizar los próximos pasos a dar tras la situación abierta en Cataluña. Por la tarde, comparecerá en el Congreso de los Diputados para hablar de esta cuestión.

Sáenz de Santamaría ha dicho además que Rajoy está en contacto con los principales líderes políticos porque quiere el "máximo consenso". De hecho, esta misma noche, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Moncloa para tratar con el jefe del Ejecutivo cómo responder a la comparecencia de Puigdemont.