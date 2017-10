El Gobierno da "unas horas" para que los exconsellers recojan sus pertenencias

El Gobierno está dando "unas horas" para que los exconsellers y altos cargos de la Generalitat de Cataluña recojan sus objetos personales con el objetivo de recuperar la normalidad institucional lo antes posibles con la "mayor discreción" y el principio de "intervención mínima".

Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en declaraciones en Antena3, donde ha dejado claro que "en ningún momento" el Ejecutivo se planteó la eliminación de los Mossos d`Esquadra.



Preguntado por una foto difundida por redes sociales en la que puede verse al hasta ahora conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, en su despacho, el ministro le ha instado a que "sea sensato".



"Les estamos dando unas horas para recoger sus objetos personales porque queremos recuperar la normalidad con la mayor discrección y con el principio de intervención mínima", ha dicho Zoido, antes de reclamar responsabilidad a todos los cargos cesados para evitar "implicar a más funcionarios en esa deriva" que los independentistas están llevando a la sociedad catalana.



Zoido ha confiado en que hasta la celebración de las elecciones el 21 de diciembre se mantenga la "convivencia pacífica" y que todos los partidos se dediquen a preparar los comicios y expongan sus programas.



Sobre el llamamiento a la población del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a hacer una "oposición democrática" y "cívica" al Ejecutivo español, el titular de Interior ha preferido no valorar esta expresión después de que dudar de esta sepa no que quiera hacer o decir.



"Lo que le quede de responsabilidad que impere la sensatez y se de cuente de que ha llegado a ala sociedad cataluña a un punto que no tiene salida".



Por otra parte, Zoido ha reiterado que en los próximos presupuestos generales del Estado el Gobierno abordará la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil respecto a los cuerpos policiales autonómicos.