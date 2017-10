El Gobierno alerta de que Cataluña se está encaminando a una recesión

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, alertó ayer de que se están creando "todas las condiciones para sumir a Cataluña en una aguda desaceleración, incluso en una recesión económica". Por eso, dijo que es tiempo de recuperar la normalidad institucional poniendo fin a la "inestabilidad" y ofrece al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abrir un diálogo en el Congreso de los Diputados.

Sáenz de Santamaría desveló que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó al Consejo de Ministros un informe, de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario para 2018, que señala que "debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo", pero que ahora el Gobierno ve de modo "más prudente" por la situación de Cataluña. "Si no hubiera una pronta solución a este asunto nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para 2018", advirtió la vicepresidenta, que esgrimió las advertencias de las agencias de calificación, que ya alertan de que si sigue la inestabilidad política y las empresas se siguen marchando, puede provocar una recesión en Cataluña.

modelo territorial

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que el requerimiento que se ha enviado a Puigdemont incluye una "pregunta sencilla" para que aclare con un "sí" o un "no" si ha declarado la independencia de Cataluña. A su entender, si tiene "voluntad política" tiene la vía para "regresar al marco constitucional de convivencia y al sistema democrático de derecho".

Dicho esto, subrayó que se ofrece a Puigdemont diálogo "en el marco de la ley" y en el Parlamento nacional, que es donde se toman "las grandes decisiones del país" y está representado "todo el pueblo español". Según añadió, se trata de una "oferta sensata, moderada y entendible" que no procede solo del Gobierno sino de "una amplísima mayoría del Congreso" que, además, demuestra que "el diálogo no hay que exigirlo sino practicarlo". Sáenz de Santamaría, recordó que en el Congreso ya hay en marcha una comisión de estudio para modernizar el Estado Autonómico y allí puede acudir a hacer sus "reflexiones, planteamientos y propuestas. "En nuestro marco constitucional nada es inmutable, todo se puede hablar pero desde el respeto a las reglas del juego democrático y los derechos de los ciudadanos", apostilló.

La vicepresidenta no quiso entrar a detallar cuáles serán las medidas si Puigdemont dice que declaró la independencia o se limita a remitir al Gobierno su intervención ante en el Parlamento catalán. Según reiteró, en un tema tan importante "no caben interpretaciones" y hay que resolver la "ambigüedad" que se vivió el martes en el Parlamento catalán. En su opinión, "construir" es contestar con claridad.

"Vamos paso a paso y estamos en el momento primero de ese requerimiento. Está en su mano evitar actuaciones posteriores y tiene un margen amplio para evitar actuaciones posteriores. Es un fin de semana de reflexión, con puente de por medio, y creo que tiene la capacidad para restaurar la convivencia entre los catalanes", manfiestó. En este sentido, reiteró que no iba a anticipar medidas que caben dentro del artículo 155 de la Constitución porque no tienen por qué adaptarse si Puigdemont "coge ese guante" y vuelve al orden constitucional y estatutario, aceptando el diálogo en el marco de la comisión sobre el modelo territorial que ha promovido el PSOE en la Cámara Baja.

Al ser preguntada si el Gobierno confía en que no tengan éxito las presiones de ERC y la CUP, que quieren que Puigdemont responda asegurando que se proclamó la república catalana, ha subrayado que es una decisión que tiene que tomar el presidente de la Generalitat, que tiene "una oportunidad" y debe pensar en el "futuro de Cataluña en términos de bienestar económico y social". "Creo que el Gobierno está dando una oportunidad a Puigdemont y al Gobierno de la Generalitat para que vuelva al marco constitucional", apostilló, para recalcar que los representantes del pueblo español están sentados en el Congreso.