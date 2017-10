El Gobierno acuerda hoy las medidas del 155 para frenar a Puigdemont

Será a partir de las 10:00 horas cuando Rajoy y sus ministros se reunirán en el Palacio de la Moncloa para plantear esas medidas que deberán ser aprobadas la próxima semana, en concreto el viernes 27 de octubre, por el pleno del Senado.



Rajoy no ha querido desvelar ninguna de las iniciativas que prevé poner en práctica y ni siquiera confirmó ayer si había ya un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para que hubiera elecciones autonómicas en Cataluña en enero.



Pero desde esos partidos se apuntó ese acuerdo y se llegó a concretar que la fecha elegida para esos comicios es el 28 de enero.



El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró "prematuro hablar de la fecha" de los comicios, pero el líder de Cs, Albert Rivera, aseguró que él mismo pactó con Rajoy el pasado miércoles, en la reunión que mantuvieron en Moncloa, el día concreto en el que los catalanes irían a las urnas.



Fueron los socialistas, sin embargo, los que dieron pie a dar por buena esa posibilidad después de que la exministra Carmen Calvo confirmara con un "sí, sí" en TVE una información del periódico digital diario.es, según la cual, Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, habían pactado las elecciones en Cataluña para enero.



El malestar que eso suscitó en el Ejecutivo llevó a Calvo, interlocutora directa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a matizar posteriormente que celebrar elecciones en enero es sólo la posición de los socialistas.



A la espera de que hoy se desvelen las medidas concretas, Rajoy justificó ayer la necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución al haberse llegado a una "situación límite" en Cataluña que obliga al Ejecutivo a actuar.



Aseguró asimismo que el objetivo fundamental de esas medidas, con un límite temporal que dijo que no está determinado, es volver al cumplimiento de la ley y a la normalidad institucional tras haber llegado a una situación en la que se "golpea la ley" y se "liquida el Estado de derecho".



Previsiblemente, será el propio Rajoy quien comparecerá hoy en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros para detallar las propuestas que enviará para su aprobación a la Cámara Alta, cuya Mesa se reunirá hoy mismo para tramitarlas y fijar los pasos siguientes.



Hasta entonces, Méndez de Vigo dijo que Puigdemont tiene "otra oportunidad" para rectificar y evitar la aplicación de esas decisiones.



Será la primera vez desde que la Constitución está en vigor que se aprueben medidas en aplicación del artículo 155, que permite al Gobierno central asumir competencias de las comunidades autónomas que no cumplan la ley.



Mientras el Gobierno planteará hoy sus propuestas, la Junta de Portavoces del Parlament fijará el próximo lunes la fecha del pleno en el que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP prevén votar la declaración unilateral de independencia (DUI).



Fuentes soberanistas apuntaron que ese pleno podría coincidir con el que el Senado prevé celebrar el 27 de octubre para aprobar las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 del texto constitucional.