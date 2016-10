La gestora rechaza debatir con los barones `sanchistas` una abstención mínima

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha respondido por escrito a los ocho líderes regionales que le han pedido que la abstención a la investidura de Rajoy sea solo de once diputados que "no cabe debate alguno" sobre esa cuestión, dada la "firmeza" de la resolución del Comité Federal.



Según fuentes socialistas, Fernández ha enviado una carta con esta respuesta a los secretarios generales de Baleares, Francina Armengol; País Vasco, Idoia Mendia; La Rioja, César Luena; Castilla y León, Luis Tudanca; Madrid, Sara Hernández; Murcia, Rafael González Tovar; Navarra, María Chivite y Ceuta, Manuel Hernández.



Todos ellos firmaban un escrito que han enviado esta tarde al presidente de la gestora, en el que le pedían que la abstención a la investidura de Rajoy no sea de todo el grupo parlamentario, sino del mínimo de diputados necesarios (once), con el fin de no agrandar más la división en el PSOE.



En su respuesta, Fernández les recuerda que el Comité Federal del domingo "adoptó, tras un largo debate, un acuerdo claro y firme", que a continuación fue trasladado a la dirección del grupo parlamentario.



El presidente de la gestora argumenta que "dada la firmeza del acuerdo adoptado, no cabe debate alguno sobre su eventual modificación por parte de los secretarios generales".



La resolución del comité establece que con el objetivo de desarrollar sus contenidos y "desbloquear la excepcional situación institucional que sufre el país, el grupo parlamentario socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura".