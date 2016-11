La gestora del PSOE cumple un mes sin aplacar la división

La gestora que dirige Javier Fernández cumplió un mes al frente del PSOE en el que su principal tarea fue gestionar el debate político que desembocó en la abstención a la investidura de Mariano Rajoy, sin lograr aplacar la profunda división que arrastra el partido tras la dimisión de Pedro Sánchez. El mandato del Comité Federal de facilitar el gobierno del PP y el que no se permitiera una abstención mínima a los partidarios del no a Rajoy, acrecentó el malestar del sector afín a Pedro Sánchez. A su vez, la decisión de éste de renunciar al escaño para intentar volverse a presentar a la carrera por la secretaría general, causó enfado en el ahora sector oficialista, por lo que la fractura, lejos de sofocarse, se avivó desde el convulso Comité Federal del pasado día 1 en el que la gestora tomó el control del PSOE tras la marcha de Sánchez.

Además de cómo la gestora dirigió el partido en el último mes, los "sanchistas" están irritados por el hecho de que aún no haya visos de cuándo se celebrará el próximo congreso en el que se tiene que elegir secretario general y una nueva Ejecutiva. "La función que tiene la gestora es preparar el congreso. No está para cronificarse", se queja uno de los diputados afines a Sánchez tras recordar que el compromiso de todas las federaciones fue activar la asamblea federal una vez que hubiera gobierno. Otro dirigente crítico con Ferraz recuerda que la última gestora que hubo en el PSOE, en marzo de 2000, tras la dimisión de Joaquín Almunia, convocó el congreso en julio de ese año, por lo que estuvo operativa menos de cinco meses.

lA DIRECCIÓN PIDE PACIENCIA

La dirección interina alega que, hasta ahora, no hubo tiempo de prestar atención al congreso, puesto que era preciso resolver antes el debate de la investidura y gestionar una decisión como la abstención que "fue muy difícil". "Después de la explosión que representó el Comité Federal de hace un mes, era preciso tomar decisiones sobre el desbloqueo del gobierno y una vez que pasó eso, nos centraremos en el congreso. Pero éste no se puede hacer en dos días. Necesitamos calmarnos", reflexiona uno de los componentes de la ejecutiva provisional.

De los diez integrantes de la gestora, dos son críticos con la postura oficial, el riojano Francisco Ocón y el balear Francesc Antich. Ambos coinciden en que el partido necesita un congreso "cuanto antes" para que hable la militancia, por lo que defienden que se vuelva a reunir el máximo órgano del partido para poner ya la fecha. "El Comité Federal ya solo debería tomar el acuerdo de convocar congreso y primarias. Pactemos un itinerario. Tranquilicemos y no rompamos más", recomienda el expresidente de Baleares. A pesar del cisma en el partido, la mayoría de los vocales valora el trabajo que está haciendo Fernández, si bien creen que aún hace falta más "diálogo interno" para tratar de coser las heridas, señala uno de los miembros.

Entre los retos que va a tener por delante la gestora en las próximas semanas, en coordinación con el grupo parlamentario, está la de determinar qué propuestas van a plantear en el Congreso y cómo se va a entablar el diálogo con otras fuerzas para tratar de sacarlas adelante. Un asunto espinoso será la postura que adopte cuando el Gobierno presente los presupuestos.