La gestora del PSOE avisa al PP que no aceptará condiciones para abstenerse

Jiménez ha lanzado este mensaje al PP después de que el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, afirmara que el PSOE debe facilitar una investidura para que el Gobierno tenga "un mínimo de garantías" de tener estabilidad.

"El PP no está en condiciones o en situación de poner condiciones para nada ni para nadie", ha avisado el portavoz de la gestora en declaraciones en el programa "Más de uno" de Onda Cero.

Jiménez ha subrayado que el PSOE aún no ha tomado una decisión sobre qué hará en caso de que Rajoy se presente de nuevo a la reelección, pero ha remarcado que se trataría solo de una posición sobre la investidura, no para la legislatura.

A juicio del portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, la exigencia de condiciones por parte del PP responde a "un tacticismo impropio de un partido que ha ganado las elecciones".

Jiménez ha recordado al PP que en la actualidad, tiene 180 votos en contra, por lo que ha insistido en que no puede exigir un precio para que Rajoy salga reelegido.

También le ha reprochado que a pesar de tener 137 escaños en un Parlamento "mayoritariamente de derechas", no ha sido capaz de reunir los apoyos necesarios para la reelección de su candidato.

Por ello, ha emplazado a Rajoy y al PP a decidir si van a afrontar el proceso de investidura con "responsabilidad y honestidad" o lo va a hacer con "tácticas de guerra electoral", lo que tendrá que "explicar a España, Europa y al mundo entero".

Jiménez se ha quejado de que haya "una obsesión por fijar la responsabilidad" de desbloquear la situación solo el PSOE cuando es "de todos los partidos".

"Es reducionista y ventajista por parte de algunos", ha criticado el portavoz de la gestora para tratar de repartir la presión que está recayendo en el PSOE.

El dirigente andaluz ha hecho hincapié en que el PSOE no ha tomado por ahora ninguna decisión y que ésta se adoptará en los próximos días en el marco del Comité Federal.

Jiménez ha descartado que el PSOE de convocar una consulta para que sean los militantes en último término los que decidan si hay abstención o no a Rajoy.

"Lo que nos puede permitir recuperar la tranquilidad, el sosiego y restañar heridas es empezar a cumplir escrupulosamente y con respeto exquisito a las normas del partido", ha manifestado.

Jiménez ha asegurado que las únicas opciones que hay sobre la mesa son facilitar el gobierno del PP o terceras elecciones, al no ser viable un gobierno alternativo, como defendía Sánchez.

A su juicio, el gobierno del PSOE con Podemos y Ciudadanos fue posible en marzo, pero no ahora ante el veto mutuo de los dos partidos.

También ha garantizado que los socialistas no se van a plantear un pacto con los partidos independentistas catalanes.

"En política, lo que no es posible es falso. No hagamos debates falsos. Esa alternativa no existe. La única alternativa es si vamos o no a elecciones", ha sintetizado el portavoz de la gestora.

En caso de que se vuelvan a convocar las urnas, Jiménez ha admitido que será "un fracaso integral" de los partidos, por lo que ha pedido que "haya un ejercicio de responsabilidad por parte de todo el mundo".