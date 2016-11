La gestora de Gürtel matiza que escuchó que Bárcenas era "un cabrón"

nnn Isabel Jordán, gestora de varias empresas de Correa, matizó sus declaraciones del lunes, cuando afirmó que Francisco Correa se refería a Luis Bárcenas como "Luis el cabrón" y ayer declaró que lo que en realidad Correa dijo del extesorero del PP fue: "Es un cabrón". Jordán, que se enfrenta a 39 años de cárcel como miembro del círculo más estrecho de Correa, acabó respondiendo a las preguntas de la fiscal en su segundo día de declaración.

Comenzó su declaración aclarando sus palabras del lunes, cuando dijo que Correa se refirió a Bárcenas como "Luis el cabrón", un apelativo que aparece en un documento de Gürtel como la persona receptora de 72.000 euros de la trama. La Fiscalía sospecha que la red Gürtel dio ese dinero a Bárcenas en 2007 por su condición de senador, lo que reforzaría las acusaciones de cohecho contra el extesorero. En esa intervención, Jordán dijo que en 2006 se celebraron varias reuniones en las que Correa mantuvo conversaciones por teléfono sobre Bárcenas. "Oí algunas veces este tipo de comentarios: Luis el cabrón", afirmó entonces. A continuación, añadió: "Aquí se ha dicho que es el señor Delso, pero yo le diría que el día que lo dijo era con respecto al señor Bárcenas", en referencia al empresario Luis Delso, la persona a la que, según Correa, se refería.

una versión diferente

Sin embargo, ayer la acusada explicó que solo oyó dos veces hablar de Bárcenas, la primera de ellas en el año 2005, cuando Correa se quejó de que el extesorero no fue a su palco para ver el Masters de Tenis de Madrid, sino que optó por asistir a uno de una empresa de la competencia. "El señor Correa dice que está muy enfadado, que ese hijo puta, con perdón por la expresión, pero fue lo que dijo, es un cabrón", afirmó. La segunda vez que oyó hablar de él, continuó, fue en 2006, cuando Correa se refirió a Bárcenas en términos como "es un cabrón, con referencia a que no le daba los eventos del Partido Popular".

En su segundo día de declaración, Jordán volvió a insistir en que no hizo entregas de dinero a ningún político. "Nunca he entregado ningún sobre", dijo al ser preguntada sobre un apunte contable con la iniciales ALV, que reconoció ,corresponden al exconsejero madrileño Alberto López Viejo. "Recibo el sobre para llevarlo a Serrano (sede de empresas de Correa), nada más", reiteró para explicar que luego no sabía qué se hacía con ese dinero.

La acusada también relató cómo, en el año 2007, denunció a Correa y a su número dos, Pablo Crespo, ante la Guardia Civil por "la administración irregular de la empresa".n