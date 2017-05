La Generalitat acusa al Gobierno de "dar por muerta" la vía del diálogo

Munté ha comparecido en rueda de prensa tras la cumbre convocada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, en la Generalitat, a la que han asistido todos los partidos favorables al referéndum, excepto Catalunya en Comú, que rechazó asistir.



La reunión, ha dicho, ha finalizado "sin conclusiones" y ha servido para "intercambiar opiniones sobre la negativa formalizada por el Gobierno en diferentes momentos y formatos a lo largo de los últimos días".



Ha calificado la reunión de "cordial, positiva y útil" y ha insistido en que Puigdemont quería escuchar a las formaciones políticas y, "a partir de aquí, los siguientes pasos irán en esta misma línea".



La consellera de la Presidencia ha criticado "la gran ignorancia" del Ejecutivo central hacia la realidad catalana y su "menosprecio a la pluralidad que envuelve la propuesta del referéndum", y le ha advertido de que "hacer un referéndum es escuchar a la ciudadanía. Escuchar a los ciudadanos, votar, urnas, referéndum: son la misma cosa".



"Invitarnos a dialogar en el Congreso el referéndum y decirnos que es innegociable. No hay mejor definición de vía muerta que eso mismo", ha afirmado Munté, que ha añadido: "De ninguna manera damos por muerta la vía del diálogo. Quien la da por muerta, porque no la ha querido nunca, es el Gobierno del Estado".



Paralelamente, ha criticado con dureza la ausencia de los comunes en la cumbre, que ha calificado de "chocante". "No entiendo que se rehúse la invitación del president a participar en la reunión y dialogar con todas las fuerzas favorables al referéndum y, en cambio, secunden la invitación de Rajoy a que acudamos al Congreso".



De hecho, Munté ha afirmado que el Govern "no entiende las excusas" ofrecidas por Catalunya en Comú -que aúna a BComú, ICV, EUiA y los críticos de Podem- y del grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, y les ha dicho que "plantear que se convoque el Pacto Nacional por el Referéndum es una reflexión legítima que se podría haber hecho en el seno de la reunión que hemos celebrado".