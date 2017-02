El fiscal de Murcia denuncia "intimidaciones y desprecio"

Manuel López Bernal, fiscal superior de Murcia cuyo relevo propuso la Fiscalía General del Estado, denunció ayer las "intimidaciones", las persecuciones y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción, y advirtió de que como no se investiguen y no cambien las cosas nadie querrá dedicarse a ello.

López Bernal vinculó ayer su relevo a su decisión de investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, investigado por el "caso Auditorio". No obstante, sí dejó claro que no cree que su cese sea "una buena noticia" para Sánchez, porque el fiscal que le sustituirá, José Luis Díaz Manzaneda, es "un gran fiscal" que ya ha trabajado con él contra la delincuencia urbanística, de manera que "seguro que va a seguir la misma línea".

No quiso valorar si su relevo llega en el mejor momento -Sánchez deberá declarar como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el 6 de marzo- o si obedece a razones ideológicas, y sólo apuntó que "la confianza" que se le ha denegado "es algo muy subjetivo".

Sí destacó que la Fiscalía de Murcia ha sido una de las que más asuntos de corrupción ha destapado en toda España y, sin embargo, no se les ha hecho la vida "especialmente agradable". Entre esas intimidaciones, ha denunciado que alguien, "delincuentes profesionales", entraron dos veces en casa de uno de los fiscales y se llevaron su ordenador y nada más, dejando claro así que lo que buscaban era "información sensible".

"Lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchamos contra la corrupción, por delante de los corruptos", lamentó.

críticas ante los cambios

En el plano político, la oposición incrementó ayer sus críticas al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras los cambios.

El PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís han solicitado la comparecencia urgente de Rafael Catalá después de que Maza, oído el Consejo Fiscal, decidiera relevar, entre otros, al fiscal superior de la Audiencia Nacional y al fiscal jefe de Murcia, además de designar a Manuel Moix para Anticorrupción por delante de los seis especialistas que optaban al cargo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió respeto a las reglas y afirmó que las decisiones de un órgano como el Consejo Fiscal "siempre" le parecerán "muy bien".

También Rafael Catalá ha opinado que no es razonable hablar de "purga" en la Fiscalía ni dar una imagen "tan negativa" de los cambios, dado que los nuevos fiscales "son de absoluta cualificación y capacidad y trabajarán con total profesionalidad".