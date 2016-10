Fernández: "La peor solución es ir a las terceras elecciones"

nnn El presidente de la comisión gestora del PSOE, Javier Fernández, afirmó ayer que "la peor de las soluciones" tanto para su partido como para España es ir a nuevas elecciones y que los socialistas asumen el "desgaste" que eso les produciría, dada, también, la situación en la que se encuentran. De hecho, explicó que el primer objetivo del órgano que dirigirá es "bajar el nivel de temperatura" interna porque el "incendio" les está consumiendo.

En su primera rueda de prensa como presidente de la gestora que dirigirá el partido hasta que haya un nuevo Congreso, Fernández no adelantó qué postura adoptará el PSOE a partir de ahora e insistió en que la decisión le corresponde al comité federal. Eso sí, explicó que antes de reunir de nuevo a este órgano quiere oír a los secretarios generales de las federaciones, en el seno del Consejo de Política Federal.

A título personal, dijo que unas nuevas elecciones son el peor de los escenarios porque no contempla que pueda darse libertad de voto en el Grupo Socialista en una nueva e hipotética investidura de Mariano Rajoy. "Fernández no aclaró si el PSOE se abstendrá e insistió en que ésta decisión le corresponde al Comité Federal, que sigue constituido después de la disolución de la Ejecutiva Federal. Aseguró que su partido debe valorar las alternativas que existen y explicó que él, como presidente de la gestora, no debe pronunciarse en su nombre, porque, además, la gestora -que ayer eligió como portavoz y responsable de organización al andaluz Mario Jiménez-, "no es una dirección política", sino que es el Comité Federal el que tiene que tomar la decisión y modificar, si cabe, las resoluciones adoptadas en diciembre y en julio, cuando se acordó el "no" al Gobierno del PP.

debate de posturas

En ese documento, recordó, se comprometieron a no votar a favor de los "populares" y a no abstenerse, que, insistió, "no son la misma cosa". "Y como eso sigue vigente, es ése órgano el que tiene que pronunciarse en el caso de que haya que actuar de otra manera", detalló, para después señalar que será entonces, en ese debate, cuando él dé su opinión "con absoluta claridad".

Por lo pronto, sí dejó claro que, como presidente de Asturias, tiene claro que lo que no quiere son nuevas elecciones. Fernández admitió que, ahora mismo, "cualquier solución al problema de la gobernabilidad de España pasa por el PSOE y es un problema para el PSOE". De esta manera, dijo, ocurra lo que ocurra, los socialistas van a tener un problema y van a asumir "un desgaste". Si finalmente hubiera que volver a las urnas, Fernández cree que lo que contemplan las normas del partido es que el candidato a La Moncloa sea elegido por los militantes. "Tendrá que haber primarias, no sé si en todo caso una solución de emergencia, pero primarias", aseguró.n