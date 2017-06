Felipe VI: "Fuera de la ley solo hay imposición y negación de libertad"

El rey instó en el Congreso a no emprender "ningún camino" que conduzca a "la ruptura de la convivencia" o a la división de los españoles y advirtió de que "fuera de la ley" solo hay "arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación misma de la libertad". En su tercer discurso como jefe de Estado en la Cámara Baja, ante los diputados y senadores reunidos en sesión solemne para conmemorar el 40 aniversario de las primeras elecciones de la democracia, el rey emplazó a los parlamentarios a no silenciar, ignorar o destruir el patrimonio construido sobre la base de la Constitución de 1978.

Acompañado por la Reina Letizia, Felipe VI destacó la vigencia del modelo de la Transición en el sentido de que "nadie en España debía volver a ser enemigo de nadie" y de que "la exclusión y la imposición, la intolerancia y la discordia debían ser sustituidas por la renuncia al dogmatismo y la defensa de las propias convicciones con pleno respeto al adversario y hacia las opiniones ajenas o diferentes".

Sin aludir expresamente en ningún momento a Cataluña, Felipe VI defendió la vigencia del modelo constitucional que afirma la unidad nacional y reconoce "el autogobierno de sus nacionalidades y regiones", antes de subrayar que la diversidad define la propia identidad de España y precisar que "los sentimientos se deben respetar y comprender; nunca ignorar, enfrentar o dividir".

pasado y presente

En un hemiciclo en el que los actuales diputados y senadores compartían escaños con parlamentarios de aquella legislatura constituyente, el jefe del Estado elogió la "valía y ejemplaridad" de quienes entonces construyeron un camino que "no fue un mero trámite para salir del paso" o "el proyecto de una persona, ni de un partido político", sino "una obra de todos y para todos".

Al término del discurso, los diputados de Unidos Podemos no aplaudieron al rey, al igual que en las dos veces previas en la que Felipe VI estuvo en el Congreso, y exhibieron claveles rojos, mientras los del PdeCAT portaron carteles con una urna para reivindicar el referéndum soberanista.

En la ceremonia estuvo presente el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como jefe de la oposición, si bien siguió los discursos en la tribuna de invitados al no ser diputado. Sánchez demandó una "democracia mejor" como homenaje a la generación de sus abuelos y "por los indignados del 15M", al tiempo que llamó a los políticos a no conformarse ni resignarse y a trabajar por una democracia mejor.

El programa de la conmemoración se cerró con el recorrido por la exposición "40 años de las primeras elecciones democráticas", situada en otro de los edificios del Congreso.