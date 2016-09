Felipe González: "Me siento engañado por Sánchez, me dijo que se abstendría en segunda votación"

"Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado. No tenía ninguna necesidad", ha afirmado González en el extracto de una entrevista que anticipa la Cadena SER.

Asegura que, en la conversación, Sánchez le comentó que en la primera votación el PSOE votaría en contra de Rajoy pero no en la segunda para evitar el bloqueo.

El secretario general también le trasladó a González que no tenía intención de formar un gobierno alternativo, como pretende hacer ahora tendiendo la mano a Podemos y Ciudadanos.

El expresidente cree que Sánchez tendría que dimitir en caso de que el partido fijara una postura sobre la investidura y él no la acata.

"En la cultura del partido, si el Comité Federal fija una posición, la que sea, abstención, no abstención, voto en contra o medio pensionista, esa posición mayoritaria la asume todo el mundo y si el secretario general no la quiere asumir, obviamente tiene que dimitir", ha sostenido González.