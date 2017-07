Feijóo vincula el veto del traspaso de la AP-9 a otras demandas de Cataluña

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado hoy que seguirá pidiendo el traspaso de la AP-9 a Galicia porque no puede "aceptar" que una transferencia "vital" para la Comunidad "esté condicionada por un problema del estado.

La última sesión de control del periodo ordinario de sesiones en el Parlamento gallego comenzó con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA en 1997, y también de todas las víctima de la barbarie terrorista.



Núñez Feijóo ha asegurado que es consciente de que es "el peor momento" para plantear transferencias de competencias, sobre todo cuando "hay muchas autopistas catalanas" que la Generalitat pide su traspaso a Madrid en un momento en el que, además, amenaza con un referéndum de independencia.



El presidente gallego ha asegurado que se siente "muy tranquilo, satisfecho y honesto" de su posición respecto a la petición del traspaso de la AP-9, ya que ha defendido que siempre ha estado a favor.



La semana pasada trascendió un informe del Ministerio de Fomento en el que se basa el Gobierno para pedir a la Mesa del Congreso, por segunda vez, que no acepte a trámite una proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego para pedir la transferencia de la AP-9, la principal vía de comunicación de Galicia.



Los diputados Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) han coincidido en criticar la respuesta del Gobierno a la petición unánime de Galicia y también la postura hasta el momento de Núñez Feijóo.



El diputado socialista ha pedido al presidente gallego que rompa relaciones institucionales con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que lo declare persona non grata y que se desvincule de la comisión bilateral para gestionar la AP-9 si quiere "tener credibilidad".



Por su parte, Pontón ha considerado que el veto significa "un agravio" más a Galicia por parte del Gobierno y de Mariano Rajoy y ha instado a Núñez Feijóo a llamar a la presidenta de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, "diputada del PP por Pontevedra", porque su voto en ese órgano de la Cámara Baja es "clave" para sortear la propuesta de veto del Gobierno.



Fernández Leiceaga ha propuesto a Núñez Feijóo establecer una comisión compuesta por un miembro de cada grupo del Parlamento para explicar a la Mesa del Congreso las "razones" de la propuesta gallega y aclarar que las cuestiones económicas no afectan al traspaso, sino que se verían posteriormente en la Comisión Mixta de Transferencias.



Se trata de "una embajada pacífica de la razón y la dignidad del Parlamento", ha continuado el diputado socialista, que ha asegurado que "no hay excusas para que no se tramite la proposición de ley" gallega.



La portavoz nacional del BNG ha pedido al presidente gallego que no se confunda de enemigo, ya que su formación también quiere la transferencia de la AP-9.



"Tiene al enemigo en casa: el ministro de Fomento, la presidenta de la Mesa del Congreso y el presidente del Gobierno. Cambie de guión. ¿Está dispuesto a enfrentarse a ese tridente o viene aquí (pidiendo la transferencia) con la esperanza de que en Madrid se lo echen atrás y así se quita un problema", ha cuestionado Pontón.



También en una pregunta posterior el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha criticado la postura de Núñez Feijóo, a quien le ha reprochado que la mayoría absoluta del PP en Galicia no sirve para defender los intereses de los gallegos.



Núñez Feijóo ha explicado que la postura de la Xunta respecto a la AP-9 pasa por estar en la comisión, junto a Fomento, que decide las inversiones en la infraestructura, por recuperar para los gallegos "180 millones de euros" de los peajes bonificados de Rande y A Barcala hasta el fin de la concesión y por "insistir y persistir todo el tiempo que haga falta" en la transferencia de la AP-9.



Además, ha asegurado que no firmará ninguna transferencia que suponga cargas económicas para Galicia.