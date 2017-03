Feijóo, elogiando a Cifuentes: "Yo no sé gobernar en minoría"

El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiró ayer de una "sobrada", como él mismo reconoció, para elogiar el trabajo que está haciendo su homóloga de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, gobernando en la región en minoría. "Tiene que ser difícil, yo no sé hacerlo", bromeó, en relación a la mayoría absoluta con la que gobierna. "Enhorabuena por hacer cosas que no son fáciles, gobernar sin mayorías, es difícil, no sé hacerlo... eso tiene que ser complicado", manifestó Feijóo con media sonrisa ante un auditorio repleto de afiliados que acudieron hasta el XVI Congreso Regional del PP de Madrid, donde era elegida presidenta del partido Cristina Cifuentes, candidata única tras vencer en primarias a Luis Asúa.

Feijóo explicó después que esta última "sobrada" la dijo para "despedirse", y decir que "es posible" cumplir con el déficit público, que es posible no pedir dinero al "amigo" (Cristóbal Montoro), que es posible "cuadrar las cuentas" y que es posible "crecer". El líder del PPdeG tuvo una intervención muy dedicada a Madrid y lamentó la diferencia que ha encontrado en la capital desde que la gobierna Ahora Madrid.

Sin embargo, señaló que esto ahora ha cambiado "gracias a Podemos". "Ahora nos orientamos con facilidad, ya sabemos si esto es de la Comunidad o del Ayuntamiento", dijo, señalando que el Gobierno de Manuela Carmena es "especialista en entretener" y el de la Comunidad, "en gobernar". Para Feijóo, la "gran aportación de la política de Podemos en la Comunidad es el ejercicio de clarificación de las competencias" y lamentó que la capital ahora no "funcione" porque "es una de las capitales más despistadas de Europa".

noticias sorprendentes

"A los españoles no nos interesa que la capital de la nación sea la casa de ‘tócame roque' y sin duda sigue siendo el Ayuntamiento más importante de España", apuntó. El presidente gallego dijo que las noticias que llegan de Madrid al resto de comunidades son "muy sorprendentes" e hizo y referencia a los "titiriteros de muy mal gusto financiados con fondos públicos", o a la memoria histórica, "que no es ley ni memoria ni historia". "Las noticias que llegan son de los enfrentamientos entre las distintas facciones de Podemos y las experiencias personales, que el propio taxista no sabe que las calles principales de Madrid acaban de ser cerradas unos minutos y que seguirán cerradas durante días", ironizó con respecto al cierre al tráfico de la Gran Vía en Navidad. Por último, apostó por la unidad del partido y recordó el papel ejercido en su día por Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón en Madrid, las personas que consiguieron "las mayorías absolutas".

Las presidentas del PP madrileño y manchego prometen renovación

María Dolores de Cospedal y Cristina Cifuentes se comprometieron ayer a renovar sus respectivos partidos tras ser proclamadas presidentas del PP de Castilla-La Mancha y de Madrid, respectivamente, en la jornada de cierre de los congresos autonómicos de estas comunidades. Cospedal, Cifuentes, Mercedes Fernández, Pedro Antonio Sánchez, Alfonso Alonso y Alfonso Fernández Mañueco fueron proclamados al frente de sus partidos en Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, Murcia, Andalucía, País Vasco y Castilla y León, respectivamente.

"Un PP renovado, honesto y ético, al servicio del ciudadano", esto es lo que prometió Cristina Cifuentes en su discurso de cierre del XVI congreso del PP de Madrid, donde fue elegida presidenta con el 93,3 % de los votos. En Cuenca, la candidata a la presidencia del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal fue proclamada presidenta con el 95,43% de los votos, y prometió acabar con el "periodo de hibernación" que, según dijo, vive la región por el acuerdo de investidura PSOE-Podemos y que, vaticinó, acabará en 2019 con el triunfo del PP.

En Murcia, el jefe del Ejecutivo, Pedro Antonio Sánchez también fue proclamado residente del PP regional con el 93,52% de los votos emitidos y se comprometió a liderar el partido con la "conciencia tranquila", así como gobernar frente a una oposición que quiere "entrar al gobierno por las alcantarillas de la democracia".

El PP andaluz, que inició ayer su congreso regional, repite con Juanma Moreno, que será reelegido hoy como presidente. El PP vasco repite en la presidencia con Alfonso Alonso, reelegido con el apoyo del 94,96% de los votos, al igual que la presidenta de Asturias, Mercedes Fernández, con el 95,5%. Por último, en Castilla y León, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, se convirtió en candidato único para suceder a Juan Vicente Herrera. n