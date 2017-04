Esperanza Aguirre anunció su dimisión como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, asegurando que se siente "engañada y traicionada" por Ignacio González, quien fuera su mano derecha y su sucesor en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En una breve comparecencia de tres minutos en la sede del grupo municipal del PP y sin admitir preguntas, Aguirre anunció que deja su cargo de concejal y de portavoz tras la detención y el ingreso en prisión el viernes pasado del expresidente madrileño Ignacio González por el caso Lezo.



Según declaró, a González le pidió explicaciones cuando varios medios de comunicación publicaron sospechas sobre sus actuaciones, y éste se las dio en privado "de forma exhaustiva". Dijo que tras aquellas explicaciones no vigiló "más" y asegura que, aunque las informaciones que aparecen en el auto no son una "prueba definitiva" de la culpabilidad de González, su "manera" de concebir la política le llevan a dimitir.



"Mi manera de concebir la política me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no vigilar a Ignacio González y no descubrir antes lo que ahora, después de años de investigación, descubrieron la Guardia Civil y el juez", expuso Aguirre. De González dijo además que fue una persona de su "máxima confianza", a quien conoció en el Ayuntamiento de Madrid cuando este era funcionario en los años 80, y recordó que fue ella quien le nombró subsecretario de educación cuando era ministra, y que como presidenta autonómica le nombró vicepresidente.

Avisó a rajoy con un mensaje



La expresidenta madrileña comunicó al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, su decisión de dimitir como portavoz en un mensaje de texto enviado por el móvil, pero no le llamó por teléfono (ambos hablaron tras el anuncio). El PP reconoció la "larga trayectoria" de Aguirre, a la que calificó como "persona relevante" en la organización. En otro comunicado, el PP de la Comunidad de Madrid subrayó que "comparte las razones" expuestas por Aguirre para dejar el cargo, especialmente en lo que se refiere a que "debía vigilar con mayor eficacia los posibles casos de corrupción".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por su parte, afirmó que, con la dimisión de Aguirre, se ve que el Gobierno regional y el PP "se sostenían en una trama criminal". Una línea que siguió el PSOE, a través de su cuenta oficial en esta misma red social, subrayando que Aguirre se marcha después del "Tamayazo, Gurtel, Púnica y Lezo" aunque es "demasiado tarde". Desde Ciudadanos, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, quiso resaltar la "tardanza" de Aguirre para presentar su dimisión.