Errejón dice que Rajoy se ha limitado a representar su papel tras el "golpe palaciego" de Ferraz

El portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, considera que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, se ha limitado este miércoles a representar su papel tras el "golpe palaciego" de Ferraz, que le permitirá mantenerse en La Moncloa.

En la rueda de prensa posterior al discurso de Rajoy durante la primera jornada del debate de su investidura en el Congreso, Errejón ha criticado que el presidente haya tenido "el mismo guión" que en agosto y que la única novedad desde entonces la haya puesto el PSOE con su anunciada abstención.

A su juicio, lo que Rajoy ha venido a representar es una investidura "de trámite" para una investidura que busca que sea "corta" pero en la que, sin embargo, ha asegurado que Unidos Podemos se situará enfrente para encarar la posiblidad de conformar una alternativa ante un presidente que tiene previsto perseverar en las mismas políticas "fallidas".

Unas medidas en las que se ha mostrado convencido que no serán pocas las veces que el presidente "chantajeará" al PSOE, al que no duda que "utilizará como rehén" no sólo para la investidura, sino también para los Presupuestos, para las pensiones y para "apretar el cinturón" a los ciudadanos "manteniendo la impunidad para los de arriba".

Así las cosas, Errejón considera que Unidos Podemos se perfila como el principal partido de la oposición en esta legislatura porque, en su opinión, es difícil liderarla manteniendo a Rajoy en el poder, en referencia al PSOE.