Los ediles de Ahora Madrid no dimitirán pese a su imputación

Los ediles del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no dimitirán pese a estar investigados por encargar dos informes externos sobre el Open de Tenis, ya que entienden que su actuación no incumple el código ético de Ahora Madrid y tiene como fin denunciar la corrupción. Los ediles tendrán que declarar el próximo 18 de septiembre, al igual que la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y delito societario.



Sánchez Mato y Mayer, que anunciaron que se pagarán su defensa, estiman que su imputación es consecuencia directa de alertar ante la Fiscalía posibles irregularidades en el contrato suscrito entre el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y la empresa Madrid Trophy Promotion para la celebración del torneo hasta 2021.



El Juzgado de instrucción número 21 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid contra los dos ediles, en la que denunciaban que los tres responsables municipales encargaron dos informes externos de 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis. Entre sus argumentos, consta que la aportación municipal al torneo era al inicio de 1,5 millones de euros anuales, una cantidad que se incrementó en 2009 hasta 5,3 millones y al año siguiente fue de 10,4 millones. Sin embargo, tres estudios municipales descartaron irregularidades en esos contratos.

La denuncia fue presentada sin el conocimiento de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que la calificó de "error" y, posteriormente, destituyó a los tres responsables municipales del consejo de administración de la empresa pública Madrid Destino.

Respaldo del Partido

La regidora transmitió, desde su viaje en Montreal (Canadá), su apoyo a sus dos concejales. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, trasladó el respaldo "firme" de Carmena y de Ahora Madrid a Sánchez Mato y Mayer. Según Maestre, la actuación de los concejales fue "perfectamente legal" y legítima y por ello no dimitirán, ya que el código ético de Ahora Madrid está hecho para sancionar conductas que impliquen "enriquecimiento personal".