Echenique ve "en peligro" a Podemos por la crítica interna

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, advirtió los miembros del partido contrarios a las posiciones de la corriente de Pablo Iglesias que la "continuidad del proyecto" de Podemos está "en peligro" por algunas de las críticas que se están vertiendo contra "las decisiones democráticas de los inscritos". "Mucha gente en Podemos pensábamos que hay que dar un toque de atención porque se están apoyando cosas en los últimos días que ponen en peligro la continuidad del proyecto me atrevería a decir -indicó durante una comparecencia ante los medios en Zaragoza-. Hemos visto durante los últimos días personas cuestionando lo que han votado los inscritos de Podemos, o decisiones de órganos democráticamente electos. Entendemos que eso no es defender unas ideas políticas o poner encima de la mesa un proyecto político, eso es cuestionar los mecanismos más elementales de democracia interna que tenemos", señaló.

En este sentido, explicó que la campaña en redes sociales con el hashtag #ÍñigoAsíNo que ha tenido lugar esta semana (y en la que el propio Echenique ha participado desde su perfil de Twitter) "iba un poco por ahí", en la línea de "dar un toque de atención" a la corriente interna que encabeza el secretario de Política del partido, Íñigo Errejón. "Iba por decir que las ideas que pone Íñigo sobre la mesa son buenas ideas, mucha gente en las redes sociales quiso decirle que sus ideas son valiosísimas, pero que algunas cosas que hace la gente que le sigue no hacen bien al proyecto y dividen a Podemos", explicó.

En todo caso, el secretario de Organización del partido matizó que todavía no se puede hablar de "guerra interna" dentro del partido y que la situación actual se debe a que Podemos "es una formación todavía muy joven" y todavía "está aprendiendo cómo hacer debates internos".

Creemos que los compañeros que defienden muy buenas ideas para el futuro de Podemos y que, desde mi punto de vista, son fundamentales para el futuro de Podemos, yo estoy en muchas cosas de acuerdo, no deberían permitir que se utilicen según qué maneras de hacer campaña, de defender la propia posición. "Creo que es bueno que haya diferentes posiciones y creo que es bueno que cuando se dan ciertos comportamientos que nos hacen parecernos un poco a los partidos viejos haya quien levante la mano y diga ‘compañeros, las ideas sí pero esto no'. Eso no es una guerra, eso es decir de frente a los compañeros lo que nos gusta de lo que piensan y lo que nos gusta menos", apostilló.

Al hilo de esto, hizo hincapié en que los miembros de Podemos "están pidiendo unidad" pero recuerda que "la unidad, además de enunciarla y de pedirla hay que hacerla", algo que no se consigue, según ha dicho, "cuando uno cuestiona decisiones democráticas". Por ello, pidió abandonar la "receta para dividir a una fuerza política" que, a su juicio, son este tipo de comportamientos y ha abogado por "seguir teniendo un debate de ideas" pero encontrando una manera de "cuidar el debate, para que no les divida".