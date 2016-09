Un dispositivo policial vigilará la sede del PSOE ante posibles enfrentamientos

Fuentes de la Delegación han informado a Efe de que la institución ya había previsto este refuerzo de la seguridad para mañana, pero además hoy el departamento de Seguridad del PSOE ha remitido un escrito a la institución que preside Concepción Dancausa solicitándolo.



En el escrito se pide presencia policial mañana en las inmediaciones de la sede socialista "ante la posibilidad de enfrentamientos entre militantes" y que de haya congregados que "intenten influir en las diferentes delegaciones que acudan al Comité", según las fuentes.



Esta petición la hace el departamento de Seguridad del PSOE tras comprobar que desde anoche se han publicado mensajes en redes sociales en los que se insta a acudir a la calle Ferraz.



Hoy mismo la Ejecutiva de Pedro Sánchez ha apelado a la "serenidad" y a la "prudencia" de los militantes del PSOE a los que ha pedido que no respondan a los llamamientos para concentrarse a las puertas de la sede del partido para mostrar su apoyo al todavía secretario general del partido.



La Comisión Ejecutiva Federal "en funciones" -asegura el comunicado de Ferraz- "quiere trasladar a los militantes y simpatizantes socialistas un mensaje de serenidad ante las difíciles circunstancias de excepcionalidad que vive el Partido".



Según la dirección "en funciones" del PSOE, es necesario "ahora más que nunca" que los socialistas sean "un referente de madurez y prudencia", cualidades que, a su juicio, "la militancia del PSOE ha mostrado de forma ejemplar en los últimos días".



También hoy un simpatizante del PSOE ha exhibido en la puerta de Ferraz una pancarta en la que pedía al secretario general en funciones, Pedro Sánchez, que diga "no a los barones" en el pulso que mantienen por el control del partido.



El simpatizante socialista ha sujetado durante unos minutos el cartel delante del acceso principal a la sede: "Pedro, no a los barones. Son unos mamones".



Tras ser advertido por los agentes de seguridad y después de que los medios gráficos grabaran la imagen, ha retirado la pancarta.



La división del PSOE sigue suscitando la expectación de los medios en la sede de Ferraz si bien han sido pocos los militantes que se han acercado durante la mañana.