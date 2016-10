El diseño del Ejecutivo pone fin a diez meses de interinidad

El candidato del PP investido por el Congreso, Mariano Rajoy, jurará hoy el cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y comenzará a diseñar la estructura de su próximo Gobierno y a pensar en posibles nombres para los ministerios.



La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, acudió ayer al Palacio de La Zarzuela nada más volver el jefe del Estado de la Cumbre Iberoamericana que ha tenido lugar en Cartagena de Indias (Colombia) para comunicar el resultado de la investidura.



Rajoy seguirá siendo el sexto presidente de la democracia después de que en el Congreso, en segunda votación, mantuviera los 170 votos a favor con los que ha contado desde agosto, provenientes del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, y se registraran 68 abstenciones en el grupo socialista. Por mayoría simple, por tanto, Rajoy ha sido reelegido en el cargo al que llegó tras las elecciones de noviembre de 2011.



El rey, en consecuencia, ha firmado el Real Decreto con el nombramiento, lo que convierte al líder del PP en el primer presidente nombrado por él. A las 10.30 horas de hoy está previsto que jure el cargo en el Palacio de La Zarzuela, en un acto que seguirá el formato habitual y en el que previsiblemente el titular de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ejercerá como notario mayor del Reino. La ceremonia de esta primera jura de un presidente de Gobierno ante Felipe VI tendrá lugar, como es tradición, en el salón de audiencias del palacio, ante sendos ejemplares de la Biblia y la Constitución española.

Estructura y nuevos nombres



A partir de ese momento, Rajoy será a todos los efectos presidente del Gobierno y le corresponderá componer el nuevo Gobierno tras diez meses con el actual en funciones. No será hasta el jueves que viene cuando el líder del PP avance la estructura y los nombres que dirigirán los ministerios, algo que él mismo apuntó ayer terminada la votación de la investidura.



El plazo cogió por sorpresa a varios dirigentes del partido, quienes especulaban con unos periodos más comprimidos hasta el punto de considerar hoy lunes como día más probable para conocer a los nuevos ministros y ministras.



Pero no será así, lo que intensificará las quinielas periodísticas y una oleada de rumores. "Pero eso es algo que no afecta al presidente", afirmó ayer en el Congreso un alto cargo del PP. Tal y como recordó además un diputado del grupo popular, Rajoy se toma los tiempos para tomar decisiones sin presiones de ninguna clase, tampoco las temporales. El propio líder del PP, el pasado martes, en la rueda de prensa que ofreció tras la consulta con el rey para proponer un candidato a la Presidencia, aseguró no sin ironía que no había pensado nada acerca de su nuevo gabinete.

Un equipo de perfil político con el objetivo de potenciar el diálogo

Por regla general, Rajoy sopesa los cambios en su Ejecutivo él solo, pidiendo documentación a su equipo de colaboradores de mayor confianza, y únicamente al final consulta con dirigentes y asesores muy próximos algún nombramiento o algún aspecto concreto sobre la estructura ministerial.

Durante estos días, según diferentes elucubraciones, se da por hecha la continuidad de Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá, Fátima Báñez, Íñigo Méndez de Vigo e Isabel García Tejerina, pero suscita dudas la de Jorge Fernández Díaz, José Manuel García-Margallo o Cristóbal Montoro.



Sobre las incorporaciones, las miradas apuntan a María Dolores de Cospedal, Jorge Moragas, José Luis Ayllón o Rafael Hernando.

La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, está convencida de que habrá un catalán en el próximo Ejecutiva, pero no ayer no dio más detalles.

También ven en el PP más que probable "alguna sorpresa", como en 2011 fueron las incorporaciones de José Ignacio Wert o Pedro Morenés.

Una vez dados a conocer los nombres del Gobierno, el viernes que viene asistirán a su primer Consejo de Ministros.



Será un Gobierno de nítido perfil político que habrá de hacer del diálogo con los demás partidos el leitmotiv de la gestión.

Aparte de la consolidación de la recuperación económica, el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar como gran objetivo el proceso soberanista de Cataluña y "la vertebración" de España, según ha dijo ayer el líder del PP en Extremadura, José Antonio Monago.