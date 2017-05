Díaz, Sánchez y López, candidatos con 59.390, 53.117 y 10.866 avales

La Comisión Gestora del PSOE ha terminado esta tarde el recuento de los avales recogidos por los tres candidatos, tras lo que se ha reunido la Comisión federal de Ética y Garantías, que redactará el dictamen.



Según datos avanzados por las distintas candidaturas, Ferraz ha invalidado a Susana Díaz 4.635 avales del total de 63.610 que presentó el viernes.



A Pedro Sánchez, se le han invalidado 4.407 avales de un total de 57.768 y a Patxi López, 1.052 de los 12.000 que entregó.



Nada más conocerse los datos, representantes de la candidatura de Sánchez han reclamado al equipo de la presidenta andaluza que pida perdón por las "insinuaciones" que hicieron ayer sobre la validez de los avales del ex secretario general.



El PSOE comenzó ayer a contar el número de avales aportado por cada uno de los candidatos y hoy ha procedido a recontar las firmas, cruzando los datos de los militantes que han participado en este procedimiento antes de declarar cuáles son válidas, las que anula y las que están duplicadas.



Hasta el momento, sólo la candidatura de Patxi López ha desglosado los avales que han sido anulados. Ésta ha sido la primera.



Así, 481 avales del total recabado han sido nulos porque las firmas no estaban en el censo de militantes que podían votar, 244 por avales duplicados -es decir, de militantes que avalaron a la vez a otro candidato- y 327 por haber avalado dos veces al exlehendakari.



Después, se han conocido estos números de las otras dos candidaturas.



En la de Susana Díaz han sido 2.719 los avales anulados por errores en el censo, 740 por duplicidad de firma y 1.176 por haberse registrado dos veces el aval de la misma persona.



Y en la de Sánchez suman 2.932 las firmas anuladas por no hallarse en el censo de militantes, 721 por duplicidad de firma y 754 por haber dado el apoyo dos veces.



La proclamación definitiva de los candidatos tendrá que esperar al lunes, ya que es el plazo estipulado para resolver las reclamaciones que podían surgir del recuento.



Tras esa proclamación, la gestora y las tres candidaturas se reunirán también el lunes en Ferraz para acordar la distribución de medios y recursos con los que contará cada uno para desarrollar la campaña, que comenzará de forma oficial el martes y concluirá el 20 de mayo.