Díaz se reúne con los alcaldes que la apoyan para medir su fortaleza

n n n El mismo fin de semana en el que el PP y Podemos culminan sus congresos, la presidenta andaluza, Susana Díaz, logra que los ojos que buscan al PSOE la vean también a ella en Madrid, aclamada por cientos de alcaldes deseosos de que se lance a competir por las riendas del partido. A más de un mes para que las primarias a la Secretaría General sean convocadas formalmente, Díaz vuelve así a ocupar un espacio en la precampaña, sin desvelar aún si presentará su candidatura.

Será en un gran acto sobre el municipalismo socialista organizado por el veterano alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero, para el que se fletaron autobuses desde distintas federaciones y al que no fueron invitados regidores que dieron su apoyo público a la candidatura del ex secretario general Pedro Sánchez, ni tampoco los que se decantaron por Patxi López. Alcaldes "sanchistas" como el de Valladolid, Óscar Puente, el de Dos Hermanas (Sevilla), Quico Toscano, y el de Jun (Granada), José Luis Rodríguez, no recibieron invitación, según fuentes de su entorno.

Otros que respaldaron públicamente la candidatura del exlehendakari Patxi López tampoco fueron convocados, como la alcaldesa de Getafe y líder de los socialistas madrileños, Sara Hernández; el de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, y el veterano alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que además dejó claro en su Twitter que no asistirá.

En el entorno de Sánchez dicen no entender "quién convoca el acto y por qué", mientras que la excomandante y diputada "sanchista" Zaida Cantera denunció "llamadas" e "insinuaciones" para que militantes y cargos del partido acudan a la cita.

sin grandes anuncios

Nadie espera que SusanaDíaz anuncie en el acto de hoy su candidatura, aunque sí que lance el mensaje de que está dispuesta a hacerlo. "Explícitamente, no dirá nada, pero el acto en sí mismo es un mensaje", señala un dirigente andaluz cercano a la presidenta, que reconoce que quieren que "se vea el termómetro" del "susanismo" y que por eso "preocupado por llamar a toda la gente que pueda" asistir.n