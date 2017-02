Díaz promete sembrar ilusión frente a la apatía del PP y la ira de Podemos

Díaz, en un acto con alcaldes y concejales socialistas en Madrid, ha cargado contra el PP y contra Podemos, pero no ha desvelado si tiene intención de dar un paso adelante para competir por el liderazgo del PSOE, a un mes para que se abra el plazo de las primarias.



No obstante, sí ha lanzado un mensaje final que muchos de los 4.000 asistentes -según la organización- han interpretado como una declaración de intenciones: "Que tengo fuerza, que tengo ilusión, que tengo ganas, que estoy animada, que me encanta ganar", ha dicho.



"Lo que quiero es que mi partido tenga fuerzas -ha añadido-, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que se apoye en sus alcaldes y que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí de pie".