Díaz: "La gente quiere que el PSOE vuelva, no el pasado"

nnn La presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, aseguró ayer que la gente quiere "que el PSOE vuelva", pero no que vuelva "el pasado", sino un partido "que sepa de dónde viene, a quién se debe, a quién representa y qué es lo que quiere para Andalucía y España".

En un acto organizado por el PSOE-A en Sevilla para conmemorar el Día de Andalucía, Díaz señaló que ese es el partido del que ella se siente "orgullosa" y que entre todos van a seguir construyendo, ya que ha defendido que los ciudadanos están "esperando".

"Tenemos un camino enorme que recorrer, pero tenemos que confiar en lo que somos, en lo que es este partido", manifestó Díaz en mensajes que todos los presentes interpretaron como dirigidos al ex secretario general y candidato en las primarias, Pedro Sánchez.

Díaz estuvo arropada en el acto por más de dos mil personas, según la organización, y llegó acompañada de la dirección del PSOE andaluz, de numerosos miembros del Gobierno autonómico, de los ocho secretarios provinciales de los socialistas en Andalucía, y del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entre otros.

Indicó que cuando el PSOE se hace oír "orgulloso de lo que es, que es socialista, no hay quien lo pare", algo que cree que han demostrado durante 22 años de democracia en España, en los que han sido "socialistas sin apellidos, sin etiquetas". "El PSOE es nuestra pasión, pero aquí estamos para servir a la gente, ni siquiera al PSOE, a la gente", enfatizó.

bienestar e igualdad

Sin aludir a su posible candidatura a las primarias, como ya se preveía, la presidenta andaluza sí ha lanzado las ideas que cree que debe defender el PSOE y ha hecho una defensa de los pilares del Estado de bienestar y de la igualdad entre todos los españoles como puntos fuertes de la política socialista, ya que ha asegurado que cuando defienden eso son "imbatibles".

"Los socialistas vertebramos este país porque la única bandera que existe entre nosotros es la de la igualdad, y nadie puede arrastrarnos a otros debates que no son suyos", indicó Díaz, que considera que hay "un camino enorme" para el entendimiento entre los "nacionalismos excluyentes" y la "derecha rancia". Apostó además por luchar "desacomplejados" y "sin resignarse a nada" Díaz reivindicó de nuevo un pacto nacional contra el "terrorismo machista" y presentó la dependencia como el "pilar" que fundamenta que "todos somos iguales" y que defenderán "para que nunca más un Gobierno cruel e insensible vuelva a jugar con la salud de las personas".

Elorza pide una única candidatura entre Pedro Sánchez y Patxi López

El diputado socialista Odón Elorza señaló ayer que habría que "estudiar" una candidatura conjunta entre Pedro Sánchez y Patxi López a presidir el PSOE, si bien antes habría que plantearse "por qué se ha roto esa unión que había antes". Así lo expresó en el acto de presentación de la Plataforma Baleares con Pedro Sánchez, realizada en el salón de actos de la sede de UGT en Palma, en referencia a las declaraciones de la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien indicó que le "encantaría" que Sánchez y López "fueran en una sola candidatura". En este sentido, manifestó que "todo lo que sea diálogo entre dos partes que tienen algunas coincidencias" es positivo, si bien remarcó que, desde su perspectiva, la candidatura de Sánchez tiene más "coherencia".

Pedro Sánchez, por otra parte logró recaudar en pocas horas más de 13.000 euros y ha cubierto así el coste total que había previsto para lanzar su nueva oficina en Madrid.

En solo seis horas, la página puesta en marcha por el equipo del candidato para su "crowdfunding" recibía cerca de 400 donaciones para los cuatro proyectos que ha ofrecido a quienes quieran aportar a la campaña.

El candidato estaba ayer en Grecia, desde donde dijo que la reforma del Estado del bienestar es necesaria, pero que debe hacerse a través de "un nuevo modelo" que "refuerce la cohesión social".

Pedro Sánchez acudió al Foro Económico de Delfos (localidad a 180 kilómetros al noroeste de Atenas) donde participó en la ponencia "Reformas Estructurales y Desarrollo Inclusivo" junto a expertos internacionales.n