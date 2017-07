Díaz exhibe su visión de país confrontándola con Sánchez

nnnLa presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a seguir liderando el PSOE-A, Susana Díaz, exhibió ayer su visión de país para marcar contraste con la plurinacionalidad que defiende el secretario general de su partido, Pedro Sánchez. "Las personas, siempre por delante de los territorios; somos socialistas, nunca hemos sido nacionalistas" fueron las palabras con las que Díaz condensó en Sevilla el proyecto nacional que desea y que defiende. Lo hizo en la inauguración del decimotercer congreso de los socialistas andaluces.

No ha sido baladí el contexto elegido por Díaz para mostrar a grandes rasgos su visión de España. Porque este congreso es la primera demostración de fuerza orgánica que protagoniza la presidenta andaluza tras caer derrotada en las primarias frente a Sánchez hace dos meses. Sus palabras, en plena intensificación del conflicto por el proceso independentista de Cataluña y cuando el PSOE oscila hacia la plurinacionalidad como remedio, han servido para colocar el debate territorial en la primera línea de la renovación que este fin de semana emprenden los socialistas en seis federaciones, además de la andaluza las de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y Comunitat Valenciana.

Si el viernes los ojos de los dirigentes del PSOE miraron a Elche (Alicante), adonde Sánchez fue arropar a Ximo Puig, uno de los barones que más se distanció del secretario general, ayer la atención viajó hasta Sevilla. La ponencia de los socialistas andaluces no se adhiere precisamente a la plurinacionalidad que propugna el secretario general, si no que Díaz ha marcado distancias, además de reivindicar la historia del PSOE.

Unión por encima de todo

"Estamos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos", proclamó en un congreso en el que no hay atisbos de división (de los 500 delegados apenas una treintena se identifican con el "sanchismo"). La gestión de Díaz quedó avalada por casi el 95 por ciento de los votos.

Díaz aseguró que cuando Andalucía "levanta la bandera de la igualdad lo hace pensando en España y en la soberanía nacional".

No hubo muchas más alusiones a la discusión territorial en los otros cinco congresos federales, si bien en el de la Comunitat Valenciana salió a la palestra "la normalización lingüística" y "la igualdad real de las dos lenguas oficiales".

En la apertura del congreso extremeño, la cuestión territorial se vivió de otra manera, porque en Extremadura la urgencia histórica tiene que ver con la llegada del AVE. El que es uno de los dirigentes más próximos a Sánchez, el secretario de organización, José Luis Ábalos, ha hecho suya esta reclamación en Mérida. También el expresidente Rodríguez Ibarra. El congreso ratificó la continuidad de Fernández Vara.

En Navarra, el PSN se conjuró para llegar al gobierno foral en 2019. Tanto la líder en esa comunidad, María Chivite, como Susana Díaz y Fernández Vara son tres "barones" que continuarán en el cargo (en Cantabria ganó Pablo Zuloaga) y en La Rioja lo hizo Farncisco Ocón). De los tres sólo la primera apostó por Sánchez cuando el PSOE se mostraba dividido. Ahora, meses después, la número dos del partido, la asturiana Adriana Lastra, manifestó su deseo que nunca más el PSOE esté tan roto por dentro. n