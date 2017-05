Díaz, tras las elecciones en Francia, dice que se "abre la puerta a la esperanza" porque "el populismo no triunfa"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Díaz ha indicado que "tras el Brexit o Donald Trump, se abre la puerta a la esperanza a quien creemos en los valores de Europa".



A su juicio, lo que demuestra el resultado de las elecciones en Francia, tras la victoria de Emmanuel Macron, es que "el populismo no triunfa en todos los países, ni sirven todas las circunstancias".



Asimismo, ha asegurado que el Partido Socialista ha hecho "el ridículo" en estos comicios porque "cuando uno pretende copiar a la extrema izquierda y ser lo que no es, al final los ciudadanos eligen al original no a la copia".



Tras apuntar que el resultado obtenido por los socialistas fue "ridículo", del 6 por ciento, ha destacado que "no es que solo no estuviera en la segunda vuelta, sino que el resultado en la primera vuelta fue catastrófico".