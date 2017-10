El día en que se consumó la amenaza independentista

Después de jornadas de incertidumbre, tensiones y sobresaltos, el Parlamento catalán ha declarado unilateralmente la independencia, a lo que el Gobierno ha respondido con la convocatoria de elecciones el 21 diciembre y el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros.



Esta ha sido la sucesión de cronológica de acontecimientos que se han desarrollado durante la jornada de hoy:



- 08:55.- El PSC presenta propuestas para frenar la DUI y la aplicación del artículo 155, para convocar elecciones autonómicas y para crear un marco de diálogo.



- 10:10.- Comienza el pleno del Senado para aprobar las medidas propuestas por el Gobierno sobre el artículo 155 de la Constitución.



- 10:15.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que el presidente catalán, Carles Puigdemont, es el único responsable de que se haya activado el 155.



- 11:00.- El PP catalán presenta tres propuestas de resolución en el Parlament en las que se insta a Puigdemont a "desistir del desafío al Estado de derecho".



- 11:15.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, opina que "hay tiempo todavía hoy para conseguir la solución" y pide "altura de miras".



- 11:20.- El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, hace una "llamada desesperada" a los independentistas para que "reflexionen" y "dejen de engañar" a los catalanes.



- 11:30.- El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, pide "por favor" a Rajoy que acepte la "reversibilidad" del 155 si Puigdemont convoca elecciones.



- 11:40.- Junts pel Sí (JxSí) y la CUP registran en el Parlament una propuesta para declarar a Cataluña "Estado independiente en forma de república" y abrir un proceso constituyente.



- 12:10.- Se retrasa el pleno del Parlament hasta las 12:30.



- 12:35.- El PSOE retira en el Senado su enmienda para hacer reversible el 155 tras el "portazo" de JxSí a la oferta de diálogo.



- 12:50.- Los letrados del Parlament advierten a la Mesa de que no puede admitir a trámite la resolución de JxSí.



- 12:50.- La Asamblea Nacional Catalana llama a los independentistas a rodear el Parlament para apoyar la DUI.



- 13:25.- Comienza el pleno del Parlament.



- 13:30.- ERC asegura que el Senado no tiene potestad para suspender la autonomía de Cataluña.



- 14:00.- Varios miles de personas se concentran ante el Parlament para seguir en directo el pleno en pantallas gigantes.



- 14:20.- El PSC pide al Tribunal Constitucional que anule urgentemente la admisión a trámite de la resolución que JxSí.



- 14:30.- El PSOE da por rota la negociación con el PP y el Gobierno para excluir de las medidas del 155 la intervención en TV3.



- 14:40.- Empiezan las votaciones de las propuestas de resolución en el Parlament.



- 14:50.- El PP renuncia a controlar los medios públicos catalanes, como TV3, que seguirán dependiendo del Parlament.



- 14:55.- JxSí pide el voto secreto en urna, la CUP lo acepta y el PP exige que se vote a mano alzada.



- 15:00.- Comienza la votación en urna y de forma secreta de la propuesta para declarar la secesión sin la presencia de los diputados de Cs, PSC y PP.



- 15:26.- El Parlament declara la independencia de Cataluña con el apoyo de JxSí y de la CUP.



- 15:29.- Rajoy, en Twitter: "Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña".



- 15:55.- El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la DUI y aplicará "de forma inmediata" el 155.



- 16:05.- El Senado, con los votos de PP, PSOE y Cs, da vía libre al Gobierno para aplicar el artículo 155 y cesar a Puigdemont.



- 16:12.- La prima de riesgo sube a 121 puntos tras la DUI.



- 16:15.- Rajoy convoca un Consejos de Ministros extraordinario para aprobar la aplicación de las medidas del artículo 155.



- 16:20.- Alcaldes independentistas se comprometen en el Parlament a ayudar a la "construcción de la república" catalana.



- 16:35.- Puigdemont apela a "mantener el pulso del país" en "paz, civismo y dignidad".



- 16:50.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirma que la DUI "no cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes".



- 17:00.- La Fiscalía prevé presentar el lunes la querella por rebelión contra los artífices de la DUI.



- 17:02.- Pedro Sánchez expresa su "más profundo rechazo" a la declaración de independencia.



- 17:25.- Pablo Iglesias dice que Podemos seguirá defendiendo un referéndum pactado.



- 17:30.- El IBEX 35, lastrado por la banca, cae el 1,45 por ciento tras la DUI.



- 18.00.- Unas 6.000 personas festejan en plaza Sant Jaume la declaración independencia.



- 18:25.- El BOE publica el aval del Senado para que el Gobierno aplique el 155.



- 18.35.- Los Gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal rechazan la secesión de Cataluña, mientras que la OTAN pide una solución "dentro del orden constitucional español".



- 18:45.- Las instituciones de la UE afirman que España sigue siendo el "único interlocutor" y que no se va a reconocer la secesión.



- 18:56.- El Rey no acudirá a Valencia el lunes y despeja su agenda para la próxima semana.



- 17:50.- La ONU y la OTAN piden que se busquen soluciones "dentro del marco de la Constitución española".



- 19:00.- La CEOE rechaza la "decisión ilegal" del Parlament y da su apoyo al Gobierno



- 20:20.- Rajoy anuncia la disolución del Parlament y convoca elecciones autonómicas el 21 de diciembre. El Gobierno también cesa a Puigdemont, Junqueras y todos los consellers y cierra las "embajadas catalanas".