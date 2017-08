Detenido por el asesinato de su compañera de piso en Tenerife

n n n Un hombre de 39 años fue detenido en Santa Cruz de Tenerife acusado de matar a una mujer de 38, según informó el Cuerpo Nacional de Policía. Los hechos ocurrieron pasadas las 8.00 horas en una vivienda del barrio de El Draguillo.

La mujer asesinada y el presunto autor de su muerte vivían juntos en la vivienda en la que fue hallado el cadáver y la policía investiga qué tipo de relación mantenían. Fuentes de la investigación informaron que aún no se sabe si se trata de una muerte por violencia machista, cuestión que tampoco pudo ser confirmada por el Gobierno de Canarias.

Las fuentes policiales indican que se constató que no hay denuncias previas por malos tratos y que tampoco había hijos comunes.

Una jornada donde se conoció que son muchas las víctimas que no quieren acusar a sus parejas, algo que hacen once de cada cien mujeres en España, según las estadísticas judiciales. Dos de los últimos casos de violencia machista, el asesinato de una mujer en Getafe (Madrid) y una agresión grave con una catana a otra en Torrevieja (Alicante), son un ejemplo.

La ley establece la posibilidad de que la víctima no tenga la obligación de declarar como testigo en los procesos y juicios contra el agresor, lo que provoca en muchos casos la absolución de los acusados cuando se inicia una investigación (tras un parte de lesiones). Otras agresiones quedan ocultas por falta de denuncia.

Los últimos datos del Observatorio del Poder Judicial señalan que de las 38.018 mujeres víctimas de violencia machista registradas en el primer trimestre de 2017, 4.173 mujeres (el 11 %) se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor.

De ellas, 2.602 eran españolas y 1.571 extranjeras, aunque si se comparan las cifras con el total de víctimas son las extranjeras las que más se acogen a este derecho. De las 33 mujeres asesinadas este año, a las que se suman otras cuatro en fase de investigación, sólo seis se atrevieron a denunciar