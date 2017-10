La declaración ilegal, tras votación secreta y sin partidos de oposición

n n n El Parlament aprobó ayer en votación secreta, ilegal, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, y en ausencia de los diputados de C's, PSC y PPC, una resolución en la que, en su preámbulo, se declara un "Estado independiente en forma de república". Después de jornadas de intenso debate interno en el soberanismo y un amago de convocatoria de elecciones el jueves por parte de Puigdemont, JxSí y la CUP culminaban ayer su desafío con la proclamación unilateral de una "república" catalana, en paralelo al debate en el Senado sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Al término del pleno del Parlament, Puigdemont, que no había intervenido ni el jueves ni ayer mismo en la Cámara, hablaba en las escalinatas del Parlament, arropado por sus consellers y por los diputados de la mayoría independentista, así como por más de 200 alcaldes soberanistas. En su discurso, Puigdemont dijo ha llegado la hora de que las instituciones y los ciudadanos mantengan "el pulso del país" en el terreno de "la paz, el civismo y la dignidad".

Puigdemont insistió en la legitimidad del proceso soberanista y remarcó que, "como ha ocurrido siempre y continuará pasando", son las instituciones y los ciudadanos los que "conjuntamente, de forma inseparable, construyen pueblo y sociedad", consiguiendo "conquistas democráticas" de forma "cívica y pacífica".

ataque a la democracia

Previamente, en el hemiciclo, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, dijo que la declaración unilateral de independencia es un "ataque a los valores fundacionales de la UE" y "el mayor error en democracia en Cataluña".

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, aseguraba que "nadie" quiere que se aplique el artículo 155, pero advertía de que será "inevitable"; mientras la diputada de Catalunya Sí que es Pot Marta Ribas lamentaba que "se estén perpetrando dos barbaridades", en referencia a la tramitación del artículo 155 y a la declaración unilateral de Independencia.

El portavoz parlamentario del PPC, Alejandro Fernández, acusaba a Puigdemont y al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, de "sacrificar" la prosperidad de Cataluña.

El diputado de la CUP Carles Riera afirmaba sin embargo que la mayoría independentista da "un paso" hacia la "república" catalana "de pie y con la cabeza alta, y no "de rodillas y como súbditos".

La declaración unilateral de independencia, no reconocida por ninguna cancillería, ha sido expresamente rechazada por los principales países del mundo, entre ellos EEUU, Alemania, el Reino Unido y Francia, y organizaciones como la Unión Europea, la ONU y la OTAN.

La resolución principal, aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, alude a la constitución de un Estado independiente en su preámbulo y no en la parte sometida a votación, porque JxSí y la CUP consideran que la independencia ya fue votada por la ciudadanía el 1-O. "Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república", dice el texto.

La iniciativa se aprobó mediante voto secreto en urna a petición de JxSí, lo que provocó protestas de otros grupos, que han pedido votación ordinaria a través del habitual sistema electrónico para que constara la posición de cada diputado. El presidente del PPC, Xavier García Albiol, llegó a tachar a los soberanistas de "cobardes" por optar por la votación secreta.

Conocido el resultado, los diputados soberanistas se han levantado para cantar el himno catalán, "Els Segadors", y salieron entre besos, abrazos, caras de euforia e incluso algunas lágrimas de emoción, como las del cantautor y diputado de JxSí, Lluís Llach.

Miles de personas salieron después y durante toda la jornada a las calles de las principales ciudades de Cataluña, concentrándose en Barcelona en la plaza de Sant Jaume, sede del gobierno, y sus aledaños para festejar la declaración.n