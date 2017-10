La CUP hace un llamamiento a "desobediencia civil masiva" ante la "agresión" de 155

En un comunicado que encabeza con el epígrafe "Contra la agresión del 155, República, autoorganización autotutela, resistencia desde el municipalismo e internacionalismo", la CUP señala que estos ámbitos "son las puntas de lanza de esta lucha no violenta para rechazar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y para alcanzar la libertad colectiva".



El partido antisistema señala que se trata de "una semana crucial para el futuro de Cataluña" y acusa "al gobierno de Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos, del PSOE y del Borbón, de eliminar el autogobierno y de intervenir las principales instituciones, entre ellas el Parlament", lo que califica como "la mayor agresión al pueblo catalán desde la dictadura franquista".



"Una agresión -continúa el comunicado- dirigida contra la mayoría independentista, pero también contra el resto de la ciudadanía no independentista" y que "encontrará una respuesta en forma de desobediencia civil masiva por parte de la ciudadanía".



La CUP anuncia que, en este sentido, durante esta semana "se irán presentando iniciativas concretas en estos ámbitos".



Por otra parte, la CUP-CC insiste en que no comparte "la estrategia de ir a remolque de las decisiones que toma el gobierno español" y considera que "la declaración de la República está plenamente legitimada por los resultados del referéndum del 1-O y, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, apostamos por que el Parlament haga la proclamación lo antes posible".