La CUP confía en que Puigdemont proclame mañana la independencia de Cataluña

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha concretado que lo que tiene que haber en ese pleno es la "constatación de que hubo un referéndum vinculante cuyo resultado es efectivo", por lo que pide que inmediatamente después de la proclamación se aplique la ley de transitoriedad.



El diputado `cupaire` no ha querido concretar el modo en que se debe llevar a cabo esa proclamación o si debe votarse en el Parlament para hacerla efectiva porque considera que, si lo hacen, "algunos grupos correrían al Tribunal Constitucional" a impedir el debate en la Cámara.



Ha recordado que la CUP no está ni en el Govern ni en el espacio en el que se está discutiendo la forma de hacer efectivos los resultados del 1-O, en el que sí están las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, algo que ha reprochado.



Pese a ello, Salellas ha explicado que sí han podido hacer "aportaciones a la propuesta original", pero ha aclarado que desconoce la propuesta final: ha advertido de que, a un día del pleno, todavía no está cerrada.



Ha recordado que la proclamación de la independencia que esperan que se sustancie el martes, es el resultado de un proceso que se inicia con la investidura de Puigdemont, los Presupuestos de la Generalitat 2017 y la cuestión de confianza a la que se sometió el presidente, forzado por no haber conseguido sacar adelante las primeras cuentas de la legislatura.



El Govern ha superado todos esos pasos con el aval de la CUP: "La declaración de mañana es la culminación de los acuerdos políticos de esta legislatura, que tienen que ver con la investidura, la cuestión de confianza, la ley del referéndum y la de transitoriedad".



"No sería correcto retrasar la aplicación de la independencia con el pretexto del diálogo", ha dicho, y ha recordado que antes de comenzar a dialogar deben constituirse como Estado para negociar de igual a igual.



Por eso piden que no sea una proclamación "simbólica, retórica, ni accesoria" para poder negociar al mismo nivel con el Gobierno.



"PRESIDENTE FUSILADO"



Además, considera necesario ponerse al nivel del Estado cuando la única propuesta política del Gobierno es que "el PP use el fusilamiento del único presidente democrático fusilado en el siglo XX".



Lo ha dicho en referencia a las palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que este lunes ha advertido a Puigdemont de que "puede acabar como Companys", en referencia al expresidente de la Generalitat encarcelado y fusilado durante el franquismo.



Salellas no se plantea la aplicación del artículo 155 de la Constitución ni la convocatoria de unas elecciones porque, "de acuerdo con la Constitución española, esto tendría que tener un debate previo en las instituciones españolas y cuesta creer que eso vaya tan rápido".



FUGA DE EMPRESAS



El diputado `cupaire` ha recordado que el proceso que impulsan es para recuperar las "soberanías políticas, de democratización de recurso y de relación de" las vidas de los catalanes.



Por eso ha tachado de chantajistas a las entidades financieras y grupos empresariales que han cambiado su sede: "Les deseamos buen viaje y que vayan donde quiera. No nos interesan aquellos que hacen chantaje al poder político".