C's exigirá el complemento salarial en los presupuestos

n n nEl portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, señaló ayer que su partido buscará en las negociaciones con el Gobierno del PP que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 salgan adelante y que estén "teñidos de naranja en la medida de lo posible". Aun así, reconoce que el PSOE va a ser decisivo para aprobarlos.

En declaraciones a los medios en la sede del partido en Madrid, Aguado explicó que, tras la conversación telefónica de este sábado entre su líder Albert Rivera y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el objetivo de Ciudadanos es ponerse a trabajar en los presupuestos y que éstos salgan adelante "cuanto antes". Eso sí, indica que "no va a ser una negociación fácil" porque "no van a aprobarse a cualquier precio".

En este sentido recuerda que Ciudadanos intentará que las 150 exigencias que firmó con el PP para su investidura estén presentes y, más concretamente, aquellas que consideran "imprescindibles" como un complemento para los sueldos más bajos, la gratuidad de los libros de texto o la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. "Todo eso implica un coste y en esa línea vamos a trabajar", ha apuntado.

Preguntado por el papel del PSOE en estas negociaciones, Aguado reconoce que serán decisivos al ser "el partido mayoritario en la oposición". El dirigente de la formación naranja espera que "tengan mucho que decir" y que no se encierren "en la política de trincheras" y en el "no es no".

GOBIERNO CONTINUISTA

Por otra parte, y sobre el nuevo equipo de Gobierno de Rajoy, Aguado ha indicado que "la propuesta de caras es continuistas" pero él valora más las políticas y las acciones. A su juicio, el presidente del Ejecutivo "tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que han cambiado y que apuestan por reformar España y no recortar más en Sanidad, Educación y Políticas Sociales". Para Aguado, el Gobierno debe "rascar" de las Administraciones y en la "burbuja política".

Del mismo modo, pidió que sea el PP quien demuestre su "voluntad real de cambiar las cosas" cumpliendo la creación de la subcomisión de Educación para lograr un Pacto de Estado, que quiere reclamar el dinero pendiente de la amnistía fiscal o la reforma de la ley electoral.

combatir la pobreza

Por otra parte, UGT ha pedido al Gobierno que afronte urgentemente un debate para implantar una prestación de ingresos mínimos para combatir la pobreza. Según el sindicato, se trata de la primera "asignatura pendiente" una vez se ha formado Gobierno. El sindicato cifra el número de personas que se encuentran en situación de "pobreza severa" en España en "alrededor de 3,5 millones de personas, a las que suma a 13,3 millones de personas que, según indica, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, denuncia que durante los últimos años y los "300 días sin Gobierno" las políticas de protección de la ciudadanía "han sido paralizadas".n