C's apura la negociación de un acuerdo que el PP ve casi hecho

nnn El PP y Ciudadanos siguen negociando y previsiblemente lo harán también hoy porque el partido de Albert Rivera quiere apurar el plazo que dio de dos días, y porque asegura que aun no hay un acuerdo global, mientras la formación de Mariano Rajoy le ve mucho más avanzado y espera cerrarlo en horas. En el PP, no obstante, contaban con haber cerrado ayer mismo el acuerdo, y aseguran, en contra de la visión más pesimista que da la formación naranja, que apenas quedan flecos, aunque fuentes de este partido aseguran que "siguen trabajando" para lograr el mayor consenso posible en todos los temas. Algunas voces populares admitían además que ven en la posición de Ciudadanos cierta puesta en escena para que no parezca que están dispuestos al "sí" a Rajoy sin muchas condiciones.

La idea por parte de ambos partidos en cualquier caso es que, una vez cerrado, Mariano Rajoy y Albert Rivera protagonicen la foto de este acuerdo de investidura, previsiblemente el domingo.

Ayer, en un receso de las conversaciones, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido de que su partido no prevé que se vaya a cerrar el acuerdo con el PP de forma "inminente" y en las próximas horas, y ha recordado que queda tiempo hasta hoy. Villegas ha advertido entonces de que las posturas están aún "muy separadas" en algunas cuestiones, a pesar de los avances que se han producido y que son, ha insistido, "insuficientes".

PP: todo lo contrario

Las impresiones del PP, no obstante, son muy diferentes, y ya desde la mañana de ayer fuentes del partido aseguraban que el acuerdo está "muy avanzado" gracias entre otras cosas a que anoche pusieron sobre la mesa las cifras con las que calculan se pueden financiar las medidas consensuadas, y que Ciudadanos llevaba días demandando.

Según las mismas fuentes, ya se han alcanzado acuerdos importantes en materias como la judicial, con un compromiso de reforma para que doce miembros del CGPJ sean elegidos directamente por jueces y magistrados.

El PP, no obstante, no cederá finalmente en demandas de C's como la supresión de las diputaciones, aunque sí está dispuesto a hacer algún ajuste de gasto o gestión, como tampoco admitirá grandes cambios para el Senado y desde luego no habrá en el acuerdo el compromiso explícito de hacer primarias porque los `populares` tomarán esa decisión de manera interna en un congreso.

Maillo, optmista

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha vuelto a mostrarse más optimista que sus interlocutores de Ciudadanos al asegurar que hay ya "un grado importante de acuerdo".

Maillo ha insistido en que los plazos y las horas no son importantes para cerrar el acuerdo, y además ha subrayado que ya están "todas las cartas encima de la mesa" para hacerlo.

Por otro lado, José Manuel Villegas ha confirmado que Rajoy y Rivera se comunicaron el jueves a través de un mensaje "de ida y vuelta" para tratar de dar un impulso a la negociación, y ha señalado que no ve necesaria una reunión entre ambos líderes porque los equipos negociadores tienen potestad absoluta para hablar.

En cuanto se cierre el acuerdo con Ciudadanos la intención de Mariano Rajoy, según han insistido desde el PP, es llamar a Pedro Sánchez para pedirle su colaboración, ya que con los 170 apoyos con los que previsiblemente acudirá al Congreso de lo Diputados el próximo martes no son suficientes para garantizar su investidura como presidente del Gobierno.n