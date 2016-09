Los críticos exigen que los miembros de la Ejecutiva en funciones no voten en el Comité Federal del PSOE

Las fuentes citadas argumentan que toda vez que ellos no reconocen a esa Ejecutiva después de que dimitieran los 17 miembros del sector crítico, no pueden estar en el Comité Federal como si no hubiera ocurrido nada y mucho menos votar.

No obstante, algunos miembros de la Ejecutiva saliente sí podrían ejercer su derecho al voto, porque son natos como le ocurre a Pedro Sánchez o la presidenta balear, Francina Armengol.

Este es uno de los debates que está provocando que la reunión prevista para las 09.00 horas de la mañana aún no hubiera comenzando pasadas las 11.20 horas.

Otro de los temas que enfrenta a las dos partes es el orden del día, ya que mientras el sector de Pedro Sánchez quiere que se vote la convocatoria de un congreso extraordinario cuyas primarias se celebrarían el 23 de octubre, los críticos, tras el dictamen realizado ayer por 3 miembros de la Comisión Federal de Etica y Garantías desean que se vote la creación de una comisión gestora.

Fuentes de la reunión explicaron a Europa Press que el ambiente dentro de la sede de Ferraz, a donde no pueden acceder los medios de comunicación, es más tranquilo que en la calle. En este sentido explicaron que aunque hay caras tristes, hay respeto entre los dirigentes enfrentados.