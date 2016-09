Los críticos dan como disuelta la actual Ejecutiva

Los tres miembros críticos de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE emitieron ayer un dictamen en el que resuelven que, una vez que ha quedado disuelta la Ejecutiva Federal por la dimisión de la mitad de sus vocales, el partido tiene que designar una gestora para que asuma la dirección. En el escrito entregado en la sede de Ferraz, se considera que, "sin ningún género de dudas", los estatutos del PSOE permiten que el Comité Federal nombre una gestora "atribuyéndole las funciones que considere necesario" y un plazo para desarrollarlas.

La Ejecutiva de Pedro Sánchez no da validez a este dictamen porque la reunión de la Comisión de Ética y Garantías no fue convocada formalmente, al alegar que solo puede hacerlo la presidenta del órgano y no sus otros miembros. Los tres miembros críticos del órgano arbitral llegaron a la sede de Ferraz después de que no se haya atendido su solicitud de que haya una reunión de este órgano antes del Comité Federal de hoy.

La presidenta de la comisión, Isabel Celaá, afín a Sánchez, fijó una sesión, pero al término del Comité Federal y no para deliberar sobre si la Ejecutiva Federal está disuelta, sino para ordenar el proceso de recogida de avales en caso de que salga adelante la propuesta de congreso de Sánchez. María Jesús Montero, Inés Ayala y Wilfredo Jurado habían dado de ultimátum hasta la tarde para que Celáa les citase "ante la gravedad evidente de los hechos", después de la dimisión de 17 integrantes de la Ejecutiva y la petición de que se nombre una gestora.

Para los tres vocales críticos, que son mayoría en el órgano, lo pertinente sería reunirse antes del Comité Federal. n