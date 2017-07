Críticas al "Mad Cool" por continuar con el festival pese a la muerte de un acróbata

n n n Continúan las críticas a la organización del festival musical Mad Cool por continuar con la actividad a pesar del fallecimiento de un acróbata que realizaba un número antes del concierto estrella del viernes. COO de Madrid considera "inadmisible" y "una falta de respeto" que no se suspendiera el festival. Según expresó el sindicato en un comunicado, "lamenta la muerte de esta persona" y "la falta de respeto que supone que el espectáculo continuara su desarrollo". Una decisión que fue cuestionada también por buena parte de los asistentes a la cita musical.

La organización indicó que la decisión de no cancelar la programación tras la muerte del acróbata fue coordinada entre los responsables de seguridad y la Policía, que desaconsejaron hacerlo para prevenir un movimiento "incontrolado" de los 45.000 asistentes.

"Ante el desconocimiento de una parte importante del público se podrían producir situaciones de pánico y tensión que serían contraproducentes y arriesgadas", justifica la organización en un comunicado. "Igualmente, no difundimos la identidad del artista para preservar la privacidad en la comunicación con los seres queridos, a los que se priorizó la información, como no podía ser de otra manera. Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se nos pidió no comunicar nada de lo sucedido en el accidente hasta la intervención de la Comisión Judicial", explica la organización. Asimismo, destaca que el festival cumple con todas las medidas de seguridad exigidas en este tipo de eventos para el público, artistas y empleados.

La Policía Municipal de Madrid investiga las circunstancias de la muerte del acróbata. Fuentes de la Policía confirmaron que será la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial, encargada de instruir los atestados por accidentes laborales, la que analice las causas del suceso, mientras prosiguen las muestras de dolor por la muerte.n