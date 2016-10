Crespo solicita la nulidad de las grabaciones que destapó las actividades de la trama

El letrado de Crespo, Miguel Durán, ha planteado varias cuestiones previas en esta fase del juicio contra 37 acusados, entre ellas la nulidad de las conversaciones con Francisco Correa grabadas por el delator de la Gürtel, José Luis Peñas, que dieron lugar a la investigación a la trama.

Durante su intervención, ha destacado que esta causa ha sido de "extraordinario relumbrón" y ha considerado que existe una "enorme asimetría" en el tratamiento mediático que se ha hecho a las acusaciones y a las defensas.

"Me gustaría albergar la convicción de que esa asimetría, esa más que sobrada condena que la opinión publica y publicada han decretado ya, colgando el correspondiente sambenito del cuerpo de los acusados, me gustaría que no trascienda al `animus iudicandi` de los...".

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha cortado entonces su locución y le ha dicho tajante: "Por ahí no, por ahí no continuamos", una interrupción que ha repetido minutos después cuando ha sacado a colación el incidente de recusación que Durán presentó contra uno de los tres jueces del tribunal, José Ricardo de Prada, y que se inadmitió a trámite.

"Le vuelvo a interrumpir y no le permito que siga hablando", le ha dicho entonces el magistrado, y ha añadido que la fase de cuestiones previas no es la adecuada para exponer este tipo de quejas.

En su exposición, Durán, expresidente de la ONCE, ha pedido la nulidad de las grabaciones de Peñas porque no eran las originales y, en su opinión, "fueron objeto de edición, de manipulación, expurgando lo que consideró que no podía interesarle".

Por ello, todo lo actuado a partir de ahí debería, según Durán, ser declarado nulo. Lo mismo ocurre, ha recordado, con las grabaciones entre imputados en prisión y sus abogados que ordenó en 2009 Baltasar Garzón y que le valieron su inhabilitación por el Supremo.

Durán ha puesto también en duda la imparcialidad de Garzón, un magistrado que a su juicio se nombró violando las reglas de reparto y por tanto, al no ser el juez predeterminado por la ley, las actuaciones deberían ser declaradas nulas.

A estas peticiones de nulidad se han adherido las defensas de Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes", y José Luis Izquierdo, el considerado contable de la Gürtel que ha pedido no estar en el juicio por tener que cuidar de su mujer.

Durán ha hecho asimismo referencia a la capacidad del tribunal de usar la documentación que envió Suiza sobre cuentas de acusados como Crespo, Correa o el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"No se pueden usar los documentos referidos a él que obren en Suiza", ha dicho tajante sobre esta autorización de la justicia helvética, que está pendiente de un recurso.

Durán ha pedido finalmente que Crespo declare después de los testigos y peritos y después de que se expongan todas las pruebas, para preservar su derecho de defensa.

Tras las exposiciones de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y de varios abogados, la sesión se ha suspendido para comer y se retomará a las 16.15 horas con la exposición de más letrados de la defensa.