Las Cortes de Castilla y León, primera Cámara que pide una comisión de investigación, con la abstención del PP

La proposición no de ley que ha sido aprobada este miércoles también reclama la realización de una investigación exhaustiva e independiente sobre el siniestro, que siga las recomendaciones de la Agencia Ferroviaria Europea --organismo que ha criticado las conclusiones de la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)--.



De esta manera, las Cortes de Castilla y León se convierten en la primera Cámara autonómica en aprobar estas dos solicitudes, después de que ya numerosos ayuntamientos hayan respaldado ambas demandas, impulsadas por la plataforma de víctimas.



En su intervención, el procurador del PP Alfonso García Vicente ha reconocido que las víctimas merecen "respuestas ciertas" a las causas directas e indirectas que provocaron el descarrilamiento en la curva de A Grandeira, que supuso 80 muertos --11 de ellos de Castilla y León-- y 144 heridos. Además, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la necesidad de llevar a cabo una investigación independiente sobre lo ocurrido.



PP: "SIN SACAR TAJADA POLÍTICA"



El popular ha apostado por "depurar las responsabilidades oportunas" pero sin caer en la "tentación barata" de "sacar tajada política" de un asunto que, en su opinión, tendría que tener unidos a todos los grupos.



"Investigar es esclarecer", ha defendido García Vicente, quien, ante la propuesta de Podemos de promover también una comisión de investigación dentro del Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas, ha pedido que parta de un informe elaborado de manera independiente, lo que ha motivado la abstención final de los populares, que llegaron a pedir el voto por separado de este punto.



"TERMINAR CON LA IMPUNIDAD"



"Es algo muy simple, queremos la verdad y terminar con la impunidad que hay en este país", ha argumentado el portavoz de Podemos Pablo Fernández, en la defensa de esta iniciativa redactada "de la mano" con el grupo mixto para recoger las demandas de la plataforma de víctimas del accidente.



Fernández ha asegurado sentir "asco, vergüenza y repugnancia" por la falta de asunción de responsabilidades políticas en todo este asunto y ha cargado en concreto contra Ana Pastor, José Blanco y Rafael Catalá, al que ha llegado a llamar "impresentable" por sus declaraciones tres días después del siniestro, advirtiendo de que podía perjudicar los negocios de España.



Dicho esto, se ha mostrado convencido de que "todo lo feo" que rodea a este asunto, que ha motivado hasta un expediente a la UE a España por no respetar las normas sobre independencia, lo limpia "la luz, dignidad, coraje y el ejemplo de lucha que han dado las víctimas" en un camino para el que ha ofrecido el apoyo de la formación morada.



CRÍTICAS A LOS GRANDES PARTIDOS



Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, también ha expresado su máximo reconocimiento a la plataforma de víctimas del accidente del Alvia, cuyos representantes han estado presentes en el debate, y ha cargado contra los grandes partidos políticos por haber trabajado para parar la creación de una comisión de investigación "absolutamente de justicia" ante el accidente ferroviario más grave de la historia de la democracia de este país.



Del mismo modo, el leonesista Luis Mariano Santos ha apoyado la proposición de Podemos desde el convencimiento de que todos los partidos deben buscar la verdad y la transparencia en este asunto, "que es lo importante". Santos ha apelado a la sensibilidad en esa búsqueda de la verdad para saber los motivos por los que pasó mirando al futuro para que este accidente no se repita.



En el caso de Ciudadanos, el procurador David Castaño ha defendido la necesidad de que alguien asuma responsabilidades, ha apelado a la capacidad de los políticos para pedir perdón y dimitir y ha cuestionado los sucesivos vetos a la investigación en este asunto y la falta de independencia.



"Más que buscar culpables lo que se buscan son responsables", ha explicado Castaño en la defensa de la creación de una comisión de investigación parlamentaria transparente y de otra de carácter técnico independiente y, si es posible, con responsables europeos,. "Que por lo menos la verdad salga a la luz", ha reclamado.



PSOE: "NO PARA JUGAR A LA POLÍTICA"



Por parte del grupo socialista, el procurador Celestino Rodríguez ha dado el voto a favor de su grupo para cumplir con la palabra dada a la plataforma de víctimas hace ya un año y ha apoyado avanzar en una investigación "puramente técnica e independiente" para encontrar respuestas a un tema "suficientemente grave" como para no hacer política con él.



En este sentido, ha expresado su deseo para que las formaciones políticas hagan de las comisiones de investigación herramientas de trabajo y no armas de destrucción entre los partidos políticos. "Que sirvan de verdad para esclarecer hechos y no para jugar a la política, se llegará a este punto más pronto que tarde", ha sentenciado.