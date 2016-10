Correa reconoce que se repartió con Bárcenas comisiones por adjudicaciones públicas con empresarios afines

Asimismo, ha reconocido ante el tribunal que juzga esta causa que las dádivas y regalos que dio a altos cargos del PP como el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, eran una "práctica habitual" en su negocio.

Correa ha explicado que a partir de 1996, año en el que José María Aznar ganó las elecciones generales, negoció con Luis Bárcenas intentar favorecer a empresarios afines al PP para concederles adjudicaciones públicas y luego repartirse las comisiones que obtenían de éstas. Ha explicado que él mantenía contactos con empresarios y Bárcenas con políticos y que el objetivo era que sus empresas salieran favorecidas en concursos públicos, y que se trataba de empresarios que luego iban "a colaborar con el partido".

Previamente, había afirmado que Sepúlveda --cuando era secretario nacional del Área Electoral del PP -- y Bárcenas eran sus "contactos directos" para trabajar con el PP en la organización de eventos. "Me pasaba el día en Génova (sede nacional del PP), más tiempo en mi propio despacho", ha asegurado. Del mismo modo, ha apuntado que las siglas LB en su contabilidad corresponden al extesorero.

"LE HE AHORRADO AL PP CIENTO DE MILLONES DE PESETAS"

No obstante, ha insistido en varias ocasiones en que todos los contratos que firmaba con el PP se adjudicaban mediante concursos a los que se tenía que presentar como otras empresas. Ha lamentado que tuviese que pasar tantas "reválidas" cuando, a su juicio, le ha ahorrado al PP "ciento de millones de pesetas".

Preguntado por la fiscal Concepción Sabadell por las dádivas y regalos que hizo a distintos cargos del PP, entre ellos Sepúlveda, ha aclarado que estos son una "práctica habitual" en el sector privado. "Estoy cansado de hacer regalos a muchas empresas que me dan negocio. Es una práctica habitual" del sector privado, ha dicho Correa.

Así, ha enfatizado que esta "práctica" la ha seguido con asiduidad con empresas con un alto volumen de negocio y ha ejemplizado estos regalos con la "empresa líder en el sector cerámico", a la que le pagó a sus distribuidores y viaje en aviones privados a Nueva York y con alojamiento en hoteles de lujo que costó "más de 5.000 millones de pesetas".

"Hoy en día eso se llama cohecho, pero son viajes promocionales que se han hecho por un determinado volumen de compra", ha constatado Correa. "La primera vez que escucho la palabra cohecho y prevaricación es el día que me detienen", ha añadido.

Así, ha enmarcado los regalos que hizo a Sepúlveda en el trabajo "absorbente" y "casi exclusivo" que realizaba en el PP y por la relación "estrecha" que se entabló con él, al igual que con Bárcenas. Ha admitido que le regaló dos coches --uno de ellos cuando ya no se encargaba de los actos electorales del partido--, pagó el cumpleaños de sus hijos y su familia hizo viajes contratado con la agencia de viajes de Correa.

"Le hicimos alguna atenciones (a Sepúlveda), que aquí se ha dado una importancia, que a nosotros no nos costaba dinero, como payasos, globos, castillos hinchables, en cumpleaños y en la comunión, una práctica habitual", ha señalado.

PAGOS A LÓPEZ VIEJO

Por otro lado, Correa ha reconocido el pago "poco a poco" al que fuera exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo la comisión procedente del 3% del monto total de la adjudicación a la empresa Sufi de un servicio de limpieza viaria en la zona de Moratalaz de Madrid.

Correa, dentro del reconocimiento de los diferentes hechos que le atribuye Anticorrupción en esta pieza de la trama, ha señalado que entre las precisiones que quería realizar se encontraba el modo en el que él retribuyó a López Viejo el dinero obtenido, vía cuenta en Suiza, en concepto de comisión por el contrato de limpieza.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el exconsejero madrileño, cuya dimisión fue forzada en su día por la presidenta entonces del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, recibió un total de 682.000 euros por este contrato. Según el encausado, el responsable de Sufi Rafael Naranjo ingresó el monto para la comisión en su cuenta en Suiza y luego él se la fue retribuyendo a López Viejo "poco a poco", a través de los contratos que realizaba por actos que éste organizaba en la Comunidad de Madrid.

No obstante, ha señalado que no tiene una relación íntima con López Viejo, aunque aparezca en un vídeo en un barco suyo junto al yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. Según ha dicho Correa, López Viejo está ese día con ellos por ser íntimo amigo del Agag.

EXCULPA A SUS SUBORDINADOS

Correa ha exculpado a sus subordinados y ha puesto de manifiesto que siempre se han limitado a seguir "sus instrucciones". En referencia al contable José Luiz Izquierdo ha precisado que no tocó "nunca", "absolutamente", ningún dinero y que se dedicaba a apuntar los pagos, empleando las siglas que él le indicaba.

Así, ha explicado algunas de las siglas que aparecían en la contabilidad recogida del pendrive que incautan del despacho de Izquierdo. Entre ellas ha señalado que "LB" era Luis Bárcenas, "PC", corresponde a Paco Correa y que "Clementina" es el exasesor de José María Michavila Carlos Clemente.

Las fiscales le han mostrado parte de la documentación incautada en el registro del despacho de Izquierdo y ha ratificado que los apuntes eran correctos. Aún así, ha asegurado que "nunca" ha visto el pendrive, ni "sabe el contenido" de este documento y ha recalcado que no lo comprobaba porque Izquierdo era una "hombre fiel", "un mero escribiente" que únicamente apuntaba las instrucciones que él le daba.

"NO CREO QUE HAYAMOS HECHOS FACTURAS FALSAS"

También ha indicado que empleaba el dinero que ingresaban en "la caja B" para sus gastos personales y ha negado que su grupo elaborara una facturación falsa. "Nunca estaba en el detalle de la operativa pero no creo que hayamos hecho facturas falsas salvo que el cliente nos obligara a emitir alguna", ha concretado.

Correa ha destacado que nunca se "hizo nada" en Castilla y León. Así, ha dicho que la carpeta que se requirió en uno de los registros practicados con información sobre la adjudicación de una obra pública en dicha comunidad se la dio el exurodiputado Gerardo Galeote para ver si alguien conocido estaba interesado.

"En Castilla y León personalmente nunca he hecho nada, no recuerdo más de este tema aunque hay unos apuntes de reparto de beneficio, pero no se hizo nada de esta adjudicación", ha apuntado.

DEFIENDE LA INOCENCIA DE PABLO CRESPO

Correa ha defendido también la inocencia de Pablo Crespo y ha dicho que si tuvo que llevar a cabo alguno irregularidad fue por orden suya. "Ha sido siempre `oro molido`, una persona seria, profesional: es una hombre honrado", ha destacado.

Algo similar ha hecho con el resto de los trabajadores del Grupo procesados en la causa. Sobre Jordán ha indicado que se trata de una "gran gestora" y también se ha lamentado de que la empleada Alicia Mínguez "esté aquí", en este proceso.

SOBRES A POLÍTICOS

En cuanto a los pagos en efectivo a políticos, ha asumido toda la culpa: "La dirección directa con todos los políticos siempre la he tenido yo", ha dicho. A preguntas de la fiscal sobre el modo en que se entregaba el dinero ha asegurado que solía "quedar con ellos" y "les daba el sobre".

Sobre presuntos abonos en efectivo que hizo `El Bigotes` al exalcalde de Pozuelo ha dicho contundente. "Álvaro jamás le ha dado un duro a Sepúlveda, le ha invitado a comer 200 veces, eso sí", ha descrito.